دراسة كندية: تناول الرضع منتجات الألبان يحميهم من الحساسية

"ممنوع تأكلى أو تشربى ابنك أى منتجات من الألبان إلا بعد ما يكمل السنة" هذه المقوله الشهيرة التى ينصح بها كل أطباء الأطفال الأمهات حديثى الولادة، تجنبا لإصابة الأطفال بحساسية من منتجات الألبان.

المفاجأة هو ما كشفه عدد من العلماء من جامعة "ماكماستر" الكندية بعد تأكيدهم أن الأطفال الذين تناولوا بعض أنواع حليب الأطفال والبيض والفول السودانى قبل إتمام عامهم الأول يكونوا أقل عرضة للإصابة بالحساسية من هذه المنتجات.

وأكد العلماء أنهم اعتمدوا فى دراستهم على تجربة الأمر على أكثر ألف طفل، حيث بدأت التجربة على الأطفال الذين يتناولون منتجات الحليب قبل بلوغ أطفالهم سنة من عمرهم، حيث تم تقسيم العدد على 48% للأطفال الذين يتناول منتجات الحليب قبل بلوغهم الـ6 أشهر، و48% من الأطفال الآخرين تناول هذا الطعام لدى بلوغهم 6 إلى 12 شهرا. وتناول الـ4% من الأطفال الباقين هذا الطعام بعد تجاوز سنة واحدة من العمر.

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