برج الحمل حظك اليوم الأحد 22/5/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:الحياة المهنية لمواليد برج الحمل جيدة فلا تترد من بذل المزيد من الجهد لتثبت أنك قادر على نيل منصب أفضل فى عملك ، فالأيام المقبلة قد تحمل لك مفاجأة تغير الكثير فى خريطة عملك .
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على الصعيد العاطفي: علاقتك العاطفية هذه الفترة فى أحسن حال فلا تترد من تكثيف جهودك لتستمر علاقتك مع شريكك فى ذلك الحال الذى يحمل طابع الرومانسية و الهدوء الشديد ، و الأفضل أن تدعو شريكك لتناول عشاء رومانسى معا .
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برج الحمل على الصعيد الصحي:الحالة الصحية لمواليد برج الحمل ليست مستقرة على الإطلاق ، فلا تترد أن تزور طبيبك المختص و أن تتبع إرشاداته الطبية جيدا و لا تهمل مواعيد الدواء .
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمليتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة سيجد المزيد من الاستقرار على الصعيد العائلى و الأوضاع بشكل عام ستتحسن بنسبة كبيرة .
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