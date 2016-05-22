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برج الحمل حظك اليوم الأحد 22/5/2016

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برج الحمل حظك اليوم الأحد 22/5/2016 برج الحمل حظك اليوم الأحد 22/5/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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الحياة المهنية لمواليد برج الحمل جيدة فلا تترد من بذل المزيد من الجهد لتثبت أنك قادر على نيل منصب أفضل فى عملك ، فالأيام المقبلة قد تحمل لك مفاجأة تغير الكثير فى خريطة عملك .

على الصعيد العاطفي:
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علاقتك العاطفية هذه الفترة فى أحسن حال فلا تترد من تكثيف جهودك لتستمر علاقتك مع شريكك فى ذلك الحال الذى يحمل طابع الرومانسية و الهدوء الشديد ، و الأفضل أن تدعو شريكك لتناول عشاء رومانسى معا .

برج الحمل على الصعيد الصحي:
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الحالة الصحية لمواليد برج الحمل ليست مستقرة على الإطلاق ، فلا تترد أن تزور طبيبك المختص و أن تتبع إرشاداته الطبية جيدا و لا تهمل مواعيد الدواء .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة سيجد المزيد من الاستقرار على الصعيد العائلى و الأوضاع بشكل عام ستتحسن بنسبة كبيرة .
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مصر 365

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