برج الحمل حظك اليوم الأحد 22/5/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

> الحياة المهنية لمواليد برج الحمل جيدة فلا تترد من بذل المزيد من الجهد لتثبت أنك قادر على نيل منصب أفضل فى عملك ، فالأيام المقبلة قد تحمل لك مفاجأة تغير الكثير فى خريطة عملك . على الصعيد العاطفي:

> علاقتك العاطفية هذه الفترة فى أحسن حال فلا تترد من تكثيف جهودك لتستمر علاقتك مع شريكك فى ذلك الحال الذى يحمل طابع الرومانسية و الهدوء الشديد ، و الأفضل أن تدعو شريكك لتناول عشاء رومانسى معا . برج الحمل على الصعيد الصحي:

> الحالة الصحية لمواليد برج الحمل ليست مستقرة على الإطلاق ، فلا تترد أن تزور طبيبك المختص و أن تتبع إرشاداته الطبية جيدا و لا تهمل مواعيد الدواء . توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة سيجد المزيد من الاستقرار على الصعيد العائلى و الأوضاع بشكل عام ستتحسن بنسبة كبيرة .

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شبكةعيونالإخبارية

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