برج السرطان حظك اليوم الأحد 22/5/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

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الحياة المهنية لمواليد برج السرطان تشوبها الكثير من التوترات و القلق ، فربما تكون أصعب الفترات التى مرت عليك ، فأسعى أن تضع كل تركيزك فى عملك ليصبح انتاجك المهنى أكثر وضوحا و جذبا لنظار من حولك .التفاهم أساس أى علاقة عاطفية ، فحاول أن تكون أكثر تفاهما ودعما لشريكك حتى لا تصاب حياتكما العاطفية بالتوتر.الحالة الصحية لمواليد برج السرطان جيدة لكن عليك الا تهملها و مارس الرياضة بشكل يومى مع اصدقاءك المقربين او احدى افراد عائلتك لكى يعطيك الحماس على التدريب وقت أطول .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن الأيام المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت الجيدة و التى ستدخل السعادة على قلبك و خاصة على الصعيد العائلى .