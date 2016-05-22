برج السرطان حظك اليوم الأحد 22/5/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:الحياة المهنية لمواليد برج السرطان تشوبها الكثير من التوترات و القلق ، فربما تكون أصعب الفترات التى مرت عليك ، فأسعى أن تضع كل تركيزك فى عملك ليصبح انتاجك المهنى أكثر وضوحا و جذبا لنظار من حولك .
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على الصعيد العاطفي:التفاهم أساس أى علاقة عاطفية ، فحاول أن تكون أكثر تفاهما ودعما لشريكك حتى لا تصاب حياتكما العاطفية بالتوتر.
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برج السرطان على الصعيد الصحي:الحالة الصحية لمواليد برج السرطان جيدة لكن عليك الا تهملها و مارس الرياضة بشكل يومى مع اصدقاءك المقربين او احدى افراد عائلتك لكى يعطيك الحماس على التدريب وقت أطول .
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطانيتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن الأيام المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت الجيدة و التى ستدخل السعادة على قلبك و خاصة على الصعيد العائلى .
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