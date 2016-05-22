أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج السرطان حظك اليوم الأحد 22/5/2016

Google+ Print
برج السرطان حظك اليوم الأحد 22/5/2016 برج السرطان حظك اليوم الأحد 22/5/2016

على الصعيد المهني:
>

الحياة المهنية لمواليد برج السرطان تشوبها الكثير من التوترات و القلق ، فربما تكون أصعب الفترات التى مرت عليك ، فأسعى أن تضع كل تركيزك فى عملك ليصبح انتاجك المهنى أكثر وضوحا و جذبا لنظار من حولك .

على الصعيد العاطفي:
>

التفاهم أساس أى علاقة عاطفية ، فحاول أن تكون أكثر تفاهما ودعما لشريكك حتى لا تصاب حياتكما العاطفية بالتوتر.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
>

الحالة الصحية لمواليد برج السرطان جيدة لكن عليك الا تهملها و مارس الرياضة بشكل يومى مع اصدقاءك المقربين او احدى افراد عائلتك لكى يعطيك الحماس على التدريب وقت أطول .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان
>

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن الأيام المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت الجيدة و التى ستدخل السعادة على قلبك و خاصة على الصعيد العائلى .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى