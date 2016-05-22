برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 22/5/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

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التنظيم والتخطيط سيكونا أهم العوامل التى من الممكن أن تنقلك نقلة نوعية فيما بعد، لذلك ابتعد تماماً عن العشوائية فى اختيار القرارات وتخلى عن صفات البرج حتى لا تضع نفسك فى مشاكل قدراتك وإمكانياتك فى غنى عنها، لكن ستكون سبيلك الوحيد فى حال عشوائيتك.إذا كنت مهموماً فى حياتك العاطفية فإن برجك اليوم يؤكد على أن الغمة ستمر وأن السحابة السوداء التى طالما غيمت على حياتك العاطفية ستزول، فكل الأمور ستعود إلى مجراها وستتحن الأمور وستعود حياتك إلى الأفضل كما كانت عليه من قبل.تجنب الإجهاد والإرهاق الزائد عن اللزوم بالنسبة لحياتك الصحية، فهذه الأيام لا يوعدك برجك بحياة صحية جيدة، لذلك حاول أن تحافظ أنت على نفسك.الاجتهاد والتنظيم والتخطيط سيكونوا أسلحتك للعودة إلى مستواك العملى، لذلك لا عليك وابتعد تماماً عن صفة البرج الحقيقة والمختزلة فى العشوائية.