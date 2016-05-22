برج الدلو حظك اليوم الأحد 22 /5/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

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للأسف على الرغم من المجهود الكبير الذى تقدمه لعملك، لم تجد التقدير لما تفعله، وهذا ما سيكون سبب لتراجعك على المستوى المهنى، لكن يجب أن لا تتأثر بمثل هذه الأمور، لأن كل هذه الأوضاع ستتحسن و ستندم إذا تخاذلت فى عملك.قرار صعب ينتظره منك حبيبك لذلك لا تخذله، فإما يكون طلب بالارتباط الرسمى، أو يكون بالاهتمام وإعادة ترتيب الأولويات، ويجب أن تحاول تلبية طلباته مهما كانت حتى تحافظ على علاقتكما دون أن يصيبها توتر أو اهتزاز.يجب ان تخضع لكافة الفحوصات الطبية التى طلبت منك فى الفترة الأخيرة، لأن تجاهلها سيؤدى إلى مشاكل أنت فى غنى عنها تماماً.لا تتأثر ببعض التراجعات وعدم التقدير من قبل أصحاب العمل، فمجهودك لن يذهب وسيضعك فى مكانك الصحيح فى يوم قريب، لذلك بادر بالعمل والاجتهاد حتى لا تذهب منك الفرص .