برج الدلو حظك اليوم الأحد 22 /5/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:للأسف على الرغم من المجهود الكبير الذى تقدمه لعملك، لم تجد التقدير لما تفعله، وهذا ما سيكون سبب لتراجعك على المستوى المهنى، لكن يجب أن لا تتأثر بمثل هذه الأمور، لأن كل هذه الأوضاع ستتحسن و ستندم إذا تخاذلت فى عملك.
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على الصعيد العاطفي:قرار صعب ينتظره منك حبيبك لذلك لا تخذله، فإما يكون طلب بالارتباط الرسمى، أو يكون بالاهتمام وإعادة ترتيب الأولويات، ويجب أن تحاول تلبية طلباته مهما كانت حتى تحافظ على علاقتكما دون أن يصيبها توتر أو اهتزاز.
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برج الدلو على الصعيد الصحي:يجب ان تخضع لكافة الفحوصات الطبية التى طلبت منك فى الفترة الأخيرة، لأن تجاهلها سيؤدى إلى مشاكل أنت فى غنى عنها تماماً.
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توقعات علماء الفلك لبرج الدلولا تتأثر ببعض التراجعات وعدم التقدير من قبل أصحاب العمل، فمجهودك لن يذهب وسيضعك فى مكانك الصحيح فى يوم قريب، لذلك بادر بالعمل والاجتهاد حتى لا تذهب منك الفرص .
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