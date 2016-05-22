برج العقرب حظك اليوم الأحد 22 /5/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

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المكاسب المادية فى انتظارك خاصة إذا كنت تعمل فى مجال التجارة والاستثمار لذلك حاول أن تكون أكثر تفاؤلا وأن تعمل على قدر الإمكان لاقتناص الفرص وتخطى أى أزمة تحيط بك .الشك والغيرة من الممكن أن يغير حياتك العاطفية إلى الأبد ويقلب موازينك رأساً على عقب، لذلك حاول ان تتخلص من أى سلوكيات قد تغير من مشاعر حبيبك تجاهك وتثير شكوكه حتى لا ينقلب السحر على الساحر وتنقلب أيامك إلى الأسوأ.بعض الأزمات الصحية ستهاجمك نتيجة للضغوط النفسية التى تتعرض لها، لذلك عليك أن تهدأ من روعك وتقلل من انفعالك حتى لا يؤثر ذلك سلباً على حياتك الصحية.بعض المشاكل العاطفية القائمة على الشك والغيرة ستكون هى الأزمة الوحيدة التى ستتعرض لها، ومن الممكن أن تغير من مجرى حياتك وتضعك فى مشاكل نفسية وصحية لا نهاية لها.