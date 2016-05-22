برج العذراء حظك اليوم الأحد 22/5/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:إذا كنت تسعى للحصول على مشورة بشأن عملك أو حياتك المهنية اليوم سواء من زميل فى العمل أو شخص قريب منك، يمكنك أن تستفيد إلى حد كبير من اتباع هذه النصيحة.
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على الصعيد العاطفي:قد تعثر على الحب من خلال معارف جديدة أو أصدقاء اليوم! وسوف يساعدونك على فهم معنى أعمق من الحب وسوف تتمكن من التفريق بين الحب السطحى والصحيح! وهذا يجعلك قادر على تحديد الشخص المناسب لك بنفسك.
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برج العذراء على الصعيد الصحي:جدولك المزدحم للغاية لا يترك لك أى وقت لرعاية صحتك وهو ما يترك أثارًا خطيرة على صحتك ولياقتك البدنية، حاول أن تتجنب الاستمرار فى هذا الوضع وانتبه بسرعة لما تنزلق إليه من تهاون فى صحتك.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:تتأكد اليوم أنه لا شيء أفضل من العمل الجاد والشاق لإثبات نفسك ولتنال إعجاب رؤسائك مهما طال ضجرك من الطرق الملتوية للآخرين التى تقودهم لمكانة عالية فى العمل.
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