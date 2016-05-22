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برج الأسد حظك اليوم الأحد 22/5/2016

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برج الأسد حظك اليوم الأحد 22/5/2016 برج الأسد حظك اليوم الأحد 22/5/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
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مزيد من الطاقة والأمل سيجتاح عملك وستحاول أن تجدد من طبيعة عملك وسيلاحظ الجميع ارتفاع ملحوظ فى مستواك، لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلك العملى، فكل شىء سيكون على مايرام وستحقق بعض الأمنيات التى طالما حلمت بها.

على الصعيد العاطفي:
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الحب والعاطفة ستلقى بظلالها السعيد على حياتك بشكل عام، ففى هذه الأيام ستقابل حب عمرك الحقيقى، لكن نصيحة إذا ساعدتك الظروف على أن تلقاه فلا عليك سواء بالمحافظة عليه والتمسك به.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
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يجب أن تنتبه لبعض العادات الصحية السلبية التى من الممكن أن تضعك فى مشاكل صحية كبرى، واستمع إلى تعليمات وتحذيرات الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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مزيد من النجاحات ستلاحق بهذا البرج على مستوى حياته العملية، لذلك يجب أن يكون أكثر دقة وتركيز فى اختيار مهامه اليومية فيما بعد، وبالنسبة للحب والعاطفة فستكون هى مصدر وسبب لسعادته.
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مصر 365

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