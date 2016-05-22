أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الأحد 22/5/2016

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الأحد 22/5/2016 برج الثور حظك اليوم الأحد 22/5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:
>

الحياة المهنية لمواليد برج الثور تحسن وضعها الأيام القليلة الماضية ، فعليك ان تثير بخطى ثابتة و بثقة فى موهبتك و قدرتك على تقديم عمل مميز حتى تظل دائما فى المقدمة .

على الصعيد العاطفي:
>

حياة مواليد برج الثور العاطفية تسودها الرومانسية و الحب ، فتمسكك بشريكك يجعل علاقتك مترابطة و قوية أكثر من أى وقت مضى ، فلا تضيع الفرصة و حاول قضاء المزيد من الوقت مع الحبيب .

برج الثور على الصعيد الصحي:
>

استقرار فى الحالة الصحية لمواليد برج الثور لكن عليك أن تتجنب تتناول الوجبات السريعة التى تحرص دائما على تناولها و التى قد تسبب لك بعض المشاكل الصحية الفترة المقبلة ، اضافة الى اهمالك للرياضة الغير مبرر سيجعل حالتك الصحية فى تأخر.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور
>

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أنك ستعيش الفترة المقبلة بعيد تماما عن الضغوط النفسية ، اضافة الى انه من المتوقع أن تحصد الكثير من المفاجآت السارة التى ستغير حياتك.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى