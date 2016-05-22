برج الثور حظك اليوم الأحد 22/5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> الحياة المهنية لمواليد برج الثور تحسن وضعها الأيام القليلة الماضية ، فعليك ان تثير بخطى ثابتة و بثقة فى موهبتك و قدرتك على تقديم عمل مميز حتى تظل دائما فى المقدمة . على الصعيد العاطفي:

> حياة مواليد برج الثور العاطفية تسودها الرومانسية و الحب ، فتمسكك بشريكك يجعل علاقتك مترابطة و قوية أكثر من أى وقت مضى ، فلا تضيع الفرصة و حاول قضاء المزيد من الوقت مع الحبيب . برج الثور على الصعيد الصحي:

> استقرار فى الحالة الصحية لمواليد برج الثور لكن عليك أن تتجنب تتناول الوجبات السريعة التى تحرص دائما على تناولها و التى قد تسبب لك بعض المشاكل الصحية الفترة المقبلة ، اضافة الى اهمالك للرياضة الغير مبرر سيجعل حالتك الصحية فى تأخر. توقعات علماء الفلك لبرج الثور

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أنك ستعيش الفترة المقبلة بعيد تماما عن الضغوط النفسية ، اضافة الى انه من المتوقع أن تحصد الكثير من المفاجآت السارة التى ستغير حياتك.

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شبكةعيونالإخبارية

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