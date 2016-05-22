حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22 مايو 2016

برج القوس حظك اليوم الأحد 22/5/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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برج الأسد حظك اليوم الأحد 22/5/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج الثور حظك اليوم الأحد 22/5/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور

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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 22/5/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

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برج الحمل حظك اليوم الأحد 22/5/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

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برج الدلو حظك اليوم الأحد 22 /5/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

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برج السرطان حظك اليوم الأحد 22/5/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

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برج العقرب حظك اليوم الأحد 22 /5/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

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برج الميزان حظك اليوم الأحد 22/5/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

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برج الجدى حظك اليوم الأحد 22/5/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 22/5/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 22/5/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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قد تتلقى اليوم اخبارا جيدة متعلقة بعملك. ويمكن أن تحصل على ترقية، ستكون إضافة مهمة جديدة، أوتغير من وظيفتك أو تتلقى عرضا من شركة مختلفة. انتبه فقط إلى أن العرض مدته قصيرة ويحتاج منك ان تتخذ قرارا سريعا وصائباكل فرد هو جوهرة فريدة من نوعها ويحتاج لأن تستكشفه منفردًا، الأمر نفسه ينطبق على شريك حياتك الذى ربما تظلمه بحكمك السطحى عليه رغم أن هذا لا يتطلب منك أكثر من الاسترخاء والسماح شريك حياتك بأن يكشف لك نفسه وأن يستكشف هو نفسه لأنه بحاجة شديدة لدعمك.ممارسة التأمل الروحى والتمارين لتحرير نفسك من الهموم والضغوط النفسية ستساعدك كثيرًا فى تخليصك من جزء كبير من معاناتك، وقد تساهم فى أن تغير نظرتك تجاه الحياة حتى.تنجرف بسهولة إلى اى شيء يشتت انتباهك، فحاول أن تستجمع تركيزك وتحافظ عليه بكل ما تملك من طاقة لأن حياتك فى حالة فوضى يرثى لها وتحتاج لبعض النظام والتفكير سواء على الصعيد الشخصى أو العملي.مزيد من الطاقة والأمل سيجتاح عملك وستحاول أن تجدد من طبيعة عملك وسيلاحظ الجميع ارتفاع ملحوظ فى مستواك، لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلك العملى، فكل شىء سيكون على مايرام وستحقق بعض الأمنيات التى طالما حلمت بها.الحب والعاطفة ستلقى بظلالها السعيد على حياتك بشكل عام، ففى هذه الأيام ستقابل حب عمرك الحقيقى، لكن نصيحة إذا ساعدتك الظروف على أن تلقاه فلا عليك سواء بالمحافظة عليه والتمسك به.يجب أن تنتبه لبعض العادات الصحية السلبية التى من الممكن أن تضعك فى مشاكل صحية كبرى، واستمع إلى تعليمات وتحذيرات الطبيب.مزيد من النجاحات ستلاحق بهذا البرج على مستوى حياته العملية، لذلك يجب أن يكون أكثر دقة وتركيز فى اختيار مهامه اليومية فيما بعد، وبالنسبة للحب والعاطفة فستكون هى مصدر وسبب لسعادته.الحياة المهنية لمواليد برج الثور تحسن وضعها الأيام القليلة الماضية ، فعليك ان تثير بخطى ثابتة و بثقة فى موهبتك و قدرتك على تقديم عمل مميز حتى تظل دائما فى المقدمة .حياة مواليد برج الثور العاطفية تسودها الرومانسية و الحب ، فتمسكك بشريكك يجعل علاقتك مترابطة و قوية أكثر من أى وقت مضى ، فلا تضيع الفرصة و حاول قضاء المزيد من الوقت مع الحبيب .استقرار فى الحالة الصحية لمواليد برج الثور لكن عليك أن تتجنب تتناول الوجبات السريعة التى تحرص دائما على تناولها و التى قد تسبب لك بعض المشاكل الصحية الفترة المقبلة ، اضافة الى اهمالك للرياضة الغير مبرر سيجعل حالتك الصحية فى تأخر.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أنك ستعيش الفترة المقبلة بعيد تماما عن الضغوط النفسية ، اضافة الى انه من المتوقع أن تحصد الكثير من المفاجآت السارة التى ستغير حياتك.التنظيم والتخطيط سيكونا أهم العوامل التى من الممكن أن تنقلك نقلة نوعية فيما بعد، لذلك ابتعد تماماً عن العشوائية فى اختيار القرارات وتخلى عن صفات البرج حتى لا تضع نفسك فى مشاكل قدراتك وإمكانياتك فى غنى عنها، لكن ستكون سبيلك الوحيد فى حال عشوائيتك.إذا كنت مهموماً فى حياتك العاطفية فإن برجك اليوم يؤكد على أن الغمة ستمر وأن السحابة السوداء التى طالما غيمت على حياتك العاطفية ستزول، فكل الأمور ستعود إلى مجراها وستتحن الأمور وستعود حياتك إلى الأفضل كما كانت عليه من قبل.تجنب الإجهاد والإرهاق الزائد عن اللزوم بالنسبة لحياتك الصحية، فهذه الأيام لا يوعدك برجك بحياة صحية جيدة، لذلك حاول أن تحافظ أنت على نفسك.الاجتهاد والتنظيم والتخطيط سيكونوا أسلحتك للعودة إلى مستواك العملى، لذلك لا عليك وابتعد تماماً عن صفة البرج الحقيقة والمختزلة فى العشوائية.الحياة المهنية لمواليد برج الحمل جيدة فلا تترد من بذل المزيد من الجهد لتثبت أنك قادر على نيل منصب أفضل فى عملك ، فالأيام المقبلة قد تحمل لك مفاجأة تغير الكثير فى خريطة عملك .علاقتك العاطفية هذه الفترة فى أحسن حال فلا تترد من تكثيف جهودك لتستمر علاقتك مع شريكك فى ذلك الحال الذى يحمل طابع الرومانسية و الهدوء الشديد، والأفضل أن تدعو شريكك لتناول عشاء رومانسى معا.الحالة الصحية لمواليد برج الحمل ليست مستقرة على الإطلاق ، فلا تترد أن تزور طبيبك المختص و أن تتبع إرشاداته الطبية جيدا و لا تهمل مواعيد الدواء .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة سيجد المزيد من الاستقرار على الصعيد العائلى والأوضاع بشكل عام ستتحسن بنسبة كبيرة.للأسف على الرغم من المجهود الكبير الذى تقدمه لعملك، لم تجد التقدير لما تفعله، وهذا ما سيكون سبب لتراجعك على المستوى المهنى، لكن يجب أن لا تتأثر بمثل هذه الأمور، لأن كل هذه الأوضاع ستتحسن و ستندم إذا تخاذلت فى عملك.قرار صعب ينتظره منك حبيبك لذلك لا تخذله، فإما يكون طلب بالارتباط الرسمى، أو يكون بالاهتمام وإعادة ترتيب الأولويات، ويجب أن تحاول تلبية طلباته مهما كانت حتى تحافظ على علاقتكما دون أن يصيبها توتر أو اهتزاز.يجب ان تخضع لكافة الفحوصات الطبية التى طلبت منك فى الفترة الأخيرة، لأن تجاهلها سيؤدى إلى مشاكل أنت فى غنى عنها تماماً.لا تتأثر ببعض التراجعات وعدم التقدير من قبل أصحاب العمل، فمجهودك لن يذهب وسيضعك فى مكانك الصحيح فى يوم قريب، لذلك بادر بالعمل والاجتهاد حتى لا تذهب منك الفرص.الحياة المهنية لمواليد برج السرطان تشوبها الكثير من التوترات و القلق ، فربما تكون أصعب الفترات التى مرت عليك ، فأسعى أن تضع كل تركيزك فى عملك ليصبح انتاجك المهنى أكثر وضوحا و جذبا لنظار من حولك .التفاهم أساس أى علاقة عاطفية ، فحاول أن تكون أكثر تفاهما ودعما لشريكك حتى لا تصاب حياتكما العاطفية بالتوتر.الحالة الصحية لمواليد برج السرطان جيدة لكن عليك الا تهملها و مارس الرياضة بشكل يومى مع اصدقاءك المقربين او احدى افراد عائلتك لكى يعطيك الحماس على التدريب وقت أطول .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن الأيام المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت الجيدة والتى ستدخل السعادة على قلبك خاصة على الصعيد العائلى.المكاسب المادية فى انتظارك خاصة إذا كنت تعمل فى مجال التجارة والاستثمار لذلك حاول أن تكون أكثر تفاؤلا وأن تعمل على قدر الإمكان لاقتناص الفرص وتخطى أى أزمة تحيط بك .الشك والغيرة من الممكن أن يغير حياتك العاطفية إلى الأبد ويقلب موازينك رأساً على عقب، لذلك حاول ان تتخلص من أى سلوكيات قد تغير من مشاعر حبيبك تجاهك وتثير شكوكه حتى لا ينقلب السحر على الساحر وتنقلب أيامك إلى الأسوأ.بعض الأزمات الصحية ستهاجمك نتيجة للضغوط النفسية التى تتعرض لها، لذلك عليك أن تهدأ من روعك وتقلل من انفعالك حتى لا يؤثر ذلك سلباً على حياتك الصحية.بعض المشاكل العاطفية القائمة على الشك والغيرة ستكون هى الأزمة الوحيدة التى ستتعرض لها، ومن الممكن أن تغير من مجرى حياتك وتضعك فى مشاكل نفسية وصحية لا نهاية لها.الحياة المهنية لمواليد برج الميزان مستقرة لحد كبير فإنتاجك فى مجال العمل ينل دائما اعجاب مديريك ويثنوا عليه بشكل واضح وسط زملائك، ومن الممكن أن تحمل لك الايام المقبلة مكافأة مالية كبيرة ستعوضك عن فترة القلق و التوتر التى عيشتها الفترة الماضية بسبب العمل.حياتك العاطفية تتمتع بالهدوء ، فشريكك يعمل دائما على دعمك و الوقوف على أدق تفاصيل حياتك فحاول أنت بدورك ان تدعمك و تقف بجانبه حتى لا يصاب بالملل.الحالة الصحية لمواليد برج الميزان جيدة فتناولك الفواكه والخضراوات يجعلك تتخلص نهائيا من اضطرابات المعدة التى أصابتك الفترة الأخيرة.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أنك ستتخلص هذه الفترة من الضغط النفسى الذى أصابك الفترة الخيرة، فبفضل اصدقائك المقربين ستعيش الفترة المقبلة فى هدوء وراحة بال.يجب عليك البقاء فى حالة تأهب أو حتى التمرد، إذا لزم الأمر، لمصلحتك. أولئك الذين يتظاهرون بأنهم يعرفون أكثر قد يرتكبون أخطاء يصعب التراجع عنها، واتباعهم دون التمسك برأيك يجعلك تقع فى المشاكل أيضًا.إنه يوم عظيم للخروج وقضاء وقت ممتع مع الحبيب. واترك الأسئلة الكبيرة والقضايا الجدلية التى تشغلك بشأن العلاقة إلى وقت آخر، وحاول أن تسمح لنفسك بأن تسترخى وتتناسى كل شيء.أنت أكثر عرضة للبرد والسعال اليوم.اتبع الاحتياطات اللازمة من حيث النظافة الشخصية. اغسل اليدين فى كثير من الأحيان وخاصة قبل تناول الطعام وينصح أن تستشير الطبيب فور إصابتك بأية أعراض مرضية قبل أن تتطور.كنت فى أحسن الأحوال الإبداعية الخاصة بك وهذا سوف يجلب لك الحظ والسعادة. دع عقلك يحكم قلبك. قليلاً ويتحكم فى الطاقة المتدفقة الخاصة بك.يراودك القليل من الملل اليوم من العمل على مشروع واحد منذ فترة طويلة، وهو ما يجعلك تشعر بالإحباط وبأنك لا تتقدم ولكن هذا الوضع سيتغير فى أقرب وستستمتع أخيرًا بلذة إنجازك.أنت تعيش حياة مزدحمة للغاية وتشعر بأنك مقيد بالالتزامات المطلوبة منك. اليوم، من المرجح أن تخفف قليلا من الضغط. فاغتنم هذه الفرصة للراحة والاسترخاء مع عائلتك أو شريك حياتك.شخص ما سيلهمك بأن تنتقل إلى مستوى أعلى من اللياقة البدنية اليوم. كما تعلم الحالة النفسية أيضًا تنعكس على اللياقة البدنية الخاصة بك،ولكن هذا سيأتى بشكل طبيعى من خلال الشخص الذى يلهمك من أجل تحسين صحتك وبدء نظام غذائى جديد.من المرجح أن يكون اليوم حافلا بالأحداث وقد تنشأ ظروف تجبرك على مواجهة الأحداث السابقة التى يجب أن تتجنبها، ولكن تحتاج إلى تبنى وجهة نظر متسامحة من أجل التعامل مع هذا الوضع بطريقة جيدة.إذا كنت تسعى للحصول على مشورة بشأن عملك أو حياتك المهنية اليوم سواء من زميل فى العمل أو شخص قريب منك، يمكنك أن تستفيد إلى حد كبير من اتباع هذه النصيحة.قد تعثر على الحب من خلال معارف جديدة أو أصدقاء اليوم! وسوف يساعدونك على فهم معنى أعمق من الحب وسوف تتمكن من التفريق بين الحب السطحى والصحيح! وهذا يجعلك قادر على تحديد الشخص المناسب لك بنفسك.جدولك المزدحم للغاية لا يترك لك أى وقت لرعاية صحتك وهو ما يترك أثارًا خطيرة على صحتك ولياقتك البدنية، حاول أن تتجنب الاستمرار فى هذا الوضع وانتبه بسرعة لما تنزلق إليه من تهاون فى صحتك.تتأكد اليوم أنه لا شيء أفضل من العمل الجاد والشاق لإثبات نفسك ولتنال إعجاب رؤسائك مهما طال ضجرك من الطرق الملتوية للآخرين التى تقودهم لمكانة عالية فى العمل.