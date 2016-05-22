حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22 مايو 2016

برج القوس حظك اليوم الأحد 22/5/2016 قد تتلقى اليوم اخبارا جيدة متعلقة بعملك. ويمكن أن تحصل على ترقية، ستكون إضافة مهمة جديدة، أوتغير من وظيفتك أو تتلقى عرضا من شركة مختلفة. انتبه فقط إلى أن العرض مدته قصيرة ويحتاج منك ان تتخذ قرارا سريعا وصائبا
>برج القوس على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:كل فرد هو جوهرة فريدة من نوعها ويحتاج لأن تستكشفه منفردًا، الأمر نفسه ينطبق على شريك حياتك الذى ربما تظلمه بحكمك السطحى عليه رغم أن هذا لا يتطلب منك أكثر من الاسترخاء والسماح شريك حياتك بأن يكشف لك نفسه وأن يستكشف هو نفسه لأنه بحاجة شديدة لدعمك.
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برج القوس على الصعيد الصحي:ممارسة التأمل الروحى والتمارين لتحرير نفسك من الهموم والضغوط النفسية ستساعدك كثيرًا فى تخليصك من جزء كبير من معاناتك، وقد تساهم فى أن تغير نظرتك تجاه الحياة حتى.
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:تنجرف بسهولة إلى اى شيء يشتت انتباهك، فحاول أن تستجمع تركيزك وتحافظ عليه بكل ما تملك من طاقة لأن حياتك فى حالة فوضى يرثى لها وتحتاج لبعض النظام والتفكير سواء على الصعيد الشخصى أو العملي.
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برج الأسد حظك اليوم الأحد 22/5/2016 مزيد من الطاقة والأمل سيجتاح عملك وستحاول أن تجدد من طبيعة عملك وسيلاحظ الجميع ارتفاع ملحوظ فى مستواك، لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلك العملى، فكل شىء سيكون على مايرام وستحقق بعض الأمنيات التى طالما حلمت بها.
>برج الأسد على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:الحب والعاطفة ستلقى بظلالها السعيد على حياتك بشكل عام، ففى هذه الأيام ستقابل حب عمرك الحقيقى، لكن نصيحة إذا ساعدتك الظروف على أن تلقاه فلا عليك سواء بالمحافظة عليه والتمسك به.
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برج الأسد على الصعيد الصحي:يجب أن تنتبه لبعض العادات الصحية السلبية التى من الممكن أن تضعك فى مشاكل صحية كبرى، واستمع إلى تعليمات وتحذيرات الطبيب.
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:مزيد من النجاحات ستلاحق بهذا البرج على مستوى حياته العملية، لذلك يجب أن يكون أكثر دقة وتركيز فى اختيار مهامه اليومية فيما بعد، وبالنسبة للحب والعاطفة فستكون هى مصدر وسبب لسعادته.
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برج الثور حظك اليوم الأحد 22/5/2016 الحياة المهنية لمواليد برج الثور تحسن وضعها الأيام القليلة الماضية ، فعليك ان تثير بخطى ثابتة و بثقة فى موهبتك و قدرتك على تقديم عمل مميز حتى تظل دائما فى المقدمة .
>برج الثور على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:حياة مواليد برج الثور العاطفية تسودها الرومانسية و الحب ، فتمسكك بشريكك يجعل علاقتك مترابطة و قوية أكثر من أى وقت مضى ، فلا تضيع الفرصة و حاول قضاء المزيد من الوقت مع الحبيب .
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برج الثور على الصعيد الصحي:استقرار فى الحالة الصحية لمواليد برج الثور لكن عليك أن تتجنب تتناول الوجبات السريعة التى تحرص دائما على تناولها و التى قد تسبب لك بعض المشاكل الصحية الفترة المقبلة ، اضافة الى اهمالك للرياضة الغير مبرر سيجعل حالتك الصحية فى تأخر.
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أنك ستعيش الفترة المقبلة بعيد تماما عن الضغوط النفسية ، اضافة الى انه من المتوقع أن تحصد الكثير من المفاجآت السارة التى ستغير حياتك.
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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 22/5/2016 التنظيم والتخطيط سيكونا أهم العوامل التى من الممكن أن تنقلك نقلة نوعية فيما بعد، لذلك ابتعد تماماً عن العشوائية فى اختيار القرارات وتخلى عن صفات البرج حتى لا تضع نفسك فى مشاكل قدراتك وإمكانياتك فى غنى عنها، لكن ستكون سبيلك الوحيد فى حال عشوائيتك.
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:إذا كنت مهموماً فى حياتك العاطفية فإن برجك اليوم يؤكد على أن الغمة ستمر وأن السحابة السوداء التى طالما غيمت على حياتك العاطفية ستزول، فكل الأمور ستعود إلى مجراها وستتحن الأمور وستعود حياتك إلى الأفضل كما كانت عليه من قبل.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحي: تجنب الإجهاد والإرهاق الزائد عن اللزوم بالنسبة لحياتك الصحية، فهذه الأيام لا يوعدك برجك بحياة صحية جيدة، لذلك حاول أن تحافظ أنت على نفسك.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء الاجتهاد والتنظيم والتخطيط سيكونوا أسلحتك للعودة إلى مستواك العملى، لذلك لا عليك وابتعد تماماً عن صفة البرج الحقيقة والمختزلة فى العشوائية.
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برج الحمل حظك اليوم الأحد 22/5/2016 الحياة المهنية لمواليد برج الحمل جيدة فلا تترد من بذل المزيد من الجهد لتثبت أنك قادر على نيل منصب أفضل فى عملك ، فالأيام المقبلة قد تحمل لك مفاجأة تغير الكثير فى خريطة عملك .
>برج الحمل على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي: علاقتك العاطفية هذه الفترة فى أحسن حال فلا تترد من تكثيف جهودك لتستمر علاقتك مع شريكك فى ذلك الحال الذى يحمل طابع الرومانسية و الهدوء الشديد، والأفضل أن تدعو شريكك لتناول عشاء رومانسى معا.
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برج الحمل على الصعيد الصحي:الحالة الصحية لمواليد برج الحمل ليست مستقرة على الإطلاق ، فلا تترد أن تزور طبيبك المختص و أن تتبع إرشاداته الطبية جيدا و لا تهمل مواعيد الدواء .
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمليتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة سيجد المزيد من الاستقرار على الصعيد العائلى والأوضاع بشكل عام ستتحسن بنسبة كبيرة.
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برج الدلو حظك اليوم الأحد 22 /5/2016 للأسف على الرغم من المجهود الكبير الذى تقدمه لعملك، لم تجد التقدير لما تفعله، وهذا ما سيكون سبب لتراجعك على المستوى المهنى، لكن يجب أن لا تتأثر بمثل هذه الأمور، لأن كل هذه الأوضاع ستتحسن و ستندم إذا تخاذلت فى عملك.
>برج الدلو على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:قرار صعب ينتظره منك حبيبك لذلك لا تخذله، فإما يكون طلب بالارتباط الرسمى، أو يكون بالاهتمام وإعادة ترتيب الأولويات، ويجب أن تحاول تلبية طلباته مهما كانت حتى تحافظ على علاقتكما دون أن يصيبها توتر أو اهتزاز.
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برج الدلو على الصعيد الصحي:يجب ان تخضع لكافة الفحوصات الطبية التى طلبت منك فى الفترة الأخيرة، لأن تجاهلها سيؤدى إلى مشاكل أنت فى غنى عنها تماماً.
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توقعات علماء الفلك لبرج الدلولا تتأثر ببعض التراجعات وعدم التقدير من قبل أصحاب العمل، فمجهودك لن يذهب وسيضعك فى مكانك الصحيح فى يوم قريب، لذلك بادر بالعمل والاجتهاد حتى لا تذهب منك الفرص.
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برج السرطان حظك اليوم الأحد 22/5/2016 الحياة المهنية لمواليد برج السرطان تشوبها الكثير من التوترات و القلق ، فربما تكون أصعب الفترات التى مرت عليك ، فأسعى أن تضع كل تركيزك فى عملك ليصبح انتاجك المهنى أكثر وضوحا و جذبا لنظار من حولك .
>برج السرطان على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:التفاهم أساس أى علاقة عاطفية ، فحاول أن تكون أكثر تفاهما ودعما لشريكك حتى لا تصاب حياتكما العاطفية بالتوتر.
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برج السرطان على الصعيد الصحي:الحالة الصحية لمواليد برج السرطان جيدة لكن عليك الا تهملها و مارس الرياضة بشكل يومى مع اصدقاءك المقربين او احدى افراد عائلتك لكى يعطيك الحماس على التدريب وقت أطول .
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطانيتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن الأيام المقبلة تحمل لك الكثير من المفاجآت الجيدة والتى ستدخل السعادة على قلبك خاصة على الصعيد العائلى.
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برج العقرب حظك اليوم الأحد 22 /5/2016 المكاسب المادية فى انتظارك خاصة إذا كنت تعمل فى مجال التجارة والاستثمار لذلك حاول أن تكون أكثر تفاؤلا وأن تعمل على قدر الإمكان لاقتناص الفرص وتخطى أى أزمة تحيط بك .
>برج العقرب على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:الشك والغيرة من الممكن أن يغير حياتك العاطفية إلى الأبد ويقلب موازينك رأساً على عقب، لذلك حاول ان تتخلص من أى سلوكيات قد تغير من مشاعر حبيبك تجاهك وتثير شكوكه حتى لا ينقلب السحر على الساحر وتنقلب أيامك إلى الأسوأ.
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برج العقرب على الصعيد الصحي:بعض الأزمات الصحية ستهاجمك نتيجة للضغوط النفسية التى تتعرض لها، لذلك عليك أن تهدأ من روعك وتقلل من انفعالك حتى لا يؤثر ذلك سلباً على حياتك الصحية.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرببعض المشاكل العاطفية القائمة على الشك والغيرة ستكون هى الأزمة الوحيدة التى ستتعرض لها، ومن الممكن أن تغير من مجرى حياتك وتضعك فى مشاكل نفسية وصحية لا نهاية لها.
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برج الميزان حظك اليوم الأحد 22/5/2016 الحياة المهنية لمواليد برج الميزان مستقرة لحد كبير فإنتاجك فى مجال العمل ينل دائما اعجاب مديريك ويثنوا عليه بشكل واضح وسط زملائك، ومن الممكن أن تحمل لك الايام المقبلة مكافأة مالية كبيرة ستعوضك عن فترة القلق و التوتر التى عيشتها الفترة الماضية بسبب العمل.
>برج الميزان على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:حياتك العاطفية تتمتع بالهدوء ، فشريكك يعمل دائما على دعمك و الوقوف على أدق تفاصيل حياتك فحاول أنت بدورك ان تدعمك و تقف بجانبه حتى لا يصاب بالملل.
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برج الميزان على الصعيد الصحي:الحالة الصحية لمواليد برج الميزان جيدة فتناولك الفواكه والخضراوات يجعلك تتخلص نهائيا من اضطرابات المعدة التى أصابتك الفترة الأخيرة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أنك ستتخلص هذه الفترة من الضغط النفسى الذى أصابك الفترة الخيرة، فبفضل اصدقائك المقربين ستعيش الفترة المقبلة فى هدوء وراحة بال.
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برج الجدى حظك اليوم الأحد 22/5/2016 يجب عليك البقاء فى حالة تأهب أو حتى التمرد، إذا لزم الأمر، لمصلحتك. أولئك الذين يتظاهرون بأنهم يعرفون أكثر قد يرتكبون أخطاء يصعب التراجع عنها، واتباعهم دون التمسك برأيك يجعلك تقع فى المشاكل أيضًا.
>برج الجدى على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:إنه يوم عظيم للخروج وقضاء وقت ممتع مع الحبيب. واترك الأسئلة الكبيرة والقضايا الجدلية التى تشغلك بشأن العلاقة إلى وقت آخر، وحاول أن تسمح لنفسك بأن تسترخى وتتناسى كل شيء.
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برج الجدى على الصعيد الصحي:أنت أكثر عرضة للبرد والسعال اليوم.اتبع الاحتياطات اللازمة من حيث النظافة الشخصية. اغسل اليدين فى كثير من الأحيان وخاصة قبل تناول الطعام وينصح أن تستشير الطبيب فور إصابتك بأية أعراض مرضية قبل أن تتطور.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:كنت فى أحسن الأحوال الإبداعية الخاصة بك وهذا سوف يجلب لك الحظ والسعادة. دع عقلك يحكم قلبك. قليلاً ويتحكم فى الطاقة المتدفقة الخاصة بك.
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برج الحوت حظك اليوم الأحد 22/5/2016 يراودك القليل من الملل اليوم من العمل على مشروع واحد منذ فترة طويلة، وهو ما يجعلك تشعر بالإحباط وبأنك لا تتقدم ولكن هذا الوضع سيتغير فى أقرب وستستمتع أخيرًا بلذة إنجازك.
>برج الحوت على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:أنت تعيش حياة مزدحمة للغاية وتشعر بأنك مقيد بالالتزامات المطلوبة منك. اليوم، من المرجح أن تخفف قليلا من الضغط. فاغتنم هذه الفرصة للراحة والاسترخاء مع عائلتك أو شريك حياتك.
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برج الحوت على الصعيد الصحي:شخص ما سيلهمك بأن تنتقل إلى مستوى أعلى من اللياقة البدنية اليوم. كما تعلم الحالة النفسية أيضًا تنعكس على اللياقة البدنية الخاصة بك،ولكن هذا سيأتى بشكل طبيعى من خلال الشخص الذى يلهمك من أجل تحسين صحتك وبدء نظام غذائى جديد.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:من المرجح أن يكون اليوم حافلا بالأحداث وقد تنشأ ظروف تجبرك على مواجهة الأحداث السابقة التى يجب أن تتجنبها، ولكن تحتاج إلى تبنى وجهة نظر متسامحة من أجل التعامل مع هذا الوضع بطريقة جيدة.
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برج العذراء حظك اليوم الأحد 22/5/2016 إذا كنت تسعى للحصول على مشورة بشأن عملك أو حياتك المهنية اليوم سواء من زميل فى العمل أو شخص قريب منك، يمكنك أن تستفيد إلى حد كبير من اتباع هذه النصيحة.
>برج العذراء على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:قد تعثر على الحب من خلال معارف جديدة أو أصدقاء اليوم! وسوف يساعدونك على فهم معنى أعمق من الحب وسوف تتمكن من التفريق بين الحب السطحى والصحيح! وهذا يجعلك قادر على تحديد الشخص المناسب لك بنفسك.
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برج العذراء على الصعيد الصحي:جدولك المزدحم للغاية لا يترك لك أى وقت لرعاية صحتك وهو ما يترك أثارًا خطيرة على صحتك ولياقتك البدنية، حاول أن تتجنب الاستمرار فى هذا الوضع وانتبه بسرعة لما تنزلق إليه من تهاون فى صحتك.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:تتأكد اليوم أنه لا شيء أفضل من العمل الجاد والشاق لإثبات نفسك ولتنال إعجاب رؤسائك مهما طال ضجرك من الطرق الملتوية للآخرين التى تقودهم لمكانة عالية فى العمل.
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