نائب وزير الإسكان: نقل سكان منطقة الدويقة خلال شهر إلى مشروع الأسمرات

قال الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، إن مشروع الأسمرات يستهدف إنشاء 26 ألف وحدة سكنية على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تم الانتهاء منها بتمويل كامل من صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة 800 مليون جنيه، ومن المقرر توفير 6200 وحدة سكنية، والمرحلة الثانية سيتم الانتهاء منها خلال شهور قليلة، أما المرحلة الثالثة فسيتم الانتهاء منها خلال عام، وسيتم نقل سكان منطقة الدويقة خلال شهر، مضيفاً "الأهالى طلبوا منا تأجيل عملية النقل لما بعد انتهاء الامتحانات".

وأكد درويش فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدولة لن تتمكن من تطوير كافة المناطق العشوائية بمفردها، وأنه من الممكن أن يحرم من الحصول على وحدة سكنية نتيجة للتزوير والتلاعب فى أسماء المتواجدين، وكان يجب أن يكون الحصر سرى، ولكن نحن نتفادى ذلك من خلال إجراء حصر موثق بالصور حتى لا يستطيع المواطنين التلاعب أو التزوير.

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