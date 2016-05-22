قيادى سابق بالجماعة: "الغنوشى" يدرك أن سفينة الإخوان غرقت

قال طارق البشبيشى القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تحول حركة النهضة التونسية إلى حزب مدنى سيحدث كارثة كبرى للإخوان، مشيراً إلى أن الإسلاميون فى المغرب العربى يختلفون عن مثيلهم فى مصر والمشرق العربى، فهم أكثر تطوراً على مستوى الفكر والممارسة السياسية.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أنه كان على راشد الغنوشى وحركته أن يختار بين انتمائه الوطنى وتونسيته وبين انتمائه لتنظيم الاخوان العابر للحدود، بين الدولة الحديثة وبين أوهام الخلافة غير الواقعية والمنتمية لعصور ما قبل الدولة الحديثة.

وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان إلى أن راشد الغنوشى يدرك أن سفينة الإخوان غرقت وكان عليه أن يقفز منها قبل أن يدفع ثمن انتمائه لهذا التنظيم الشرير والذى يعيش فى أوهام الماضى، فهو انحاز للمستقبل وترك سراب الماضى.

وكانت حركة النهضة التونسية قد عقدت مؤتمرها العام للإعلان عن تحولها إلى حزب مدنى.

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