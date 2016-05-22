أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قيادى سابق بالجماعة: "الغنوشى" يدرك أن سفينة الإخوان غرقت

Google+ Print
قيادى سابق بالجماعة: "الغنوشى" يدرك أن سفينة الإخوان غرقت قيادى سابق بالجماعة: "الغنوشى" يدرك أن سفينة الإخوان غرقت
قال طارق البشبيشى القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تحول حركة النهضة التونسية إلى حزب مدنى سيحدث كارثة كبرى للإخوان، مشيراً إلى أن الإسلاميون فى المغرب العربى يختلفون عن مثيلهم فى والمشرق العربى، فهم أكثر تطوراً على مستوى الفكر والممارسة السياسية.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أنه كان على راشد الغنوشى وحركته أن يختار بين انتمائه الوطنى وتونسيته وبين انتمائه لتنظيم الاخوان العابر للحدود، بين الدولة الحديثة وبين أوهام الخلافة غير الواقعية والمنتمية لعصور ما قبل الدولة الحديثة.

وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان إلى أن راشد الغنوشى يدرك أن سفينة الإخوان غرقت وكان عليه أن يقفز منها قبل أن يدفع ثمن انتمائه لهذا التنظيم الشرير والذى يعيش فى أوهام الماضى، فهو انحاز للمستقبل وترك سراب الماضى.

وكانت حركة النهضة التونسية قد عقدت مؤتمرها العام للإعلان عن تحولها إلى حزب مدنى.

بالصور.. أكبر ضربة للتنظيم الدولى للإخوان.. حركة النهضة تعلن فى مؤتمر يحضره الرئيس التونسى الانفصال عن الجماعة.. راشد الغنوشى: عالمنا يحتاج للسلم والتسامح.. وعبد الفتاح مورو: معركتنا ضد الإرهاب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر