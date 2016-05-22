شيخ الأزهر يلتقى بابا الفاتيكان غداً لأول مرة بعد قطيعة خمس سنوات

كما سيوجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الدعوة لبابا الفاتيكان فرنسيس، لزيارة الأزهر الشريف فى القريب العاجل، كما سيتم الإعلان رسمياً عن عودة الحوار بين الأزهر والفاتيكان، بعد قطيعة استمرت نحو خمس سنوات، وتشكيل لجان مشتركة وتفعيل دور مركز حوار الاديان بالأزهر، والذى يترأسه الدكتور محمود حمدى زقزوق عضو هيئة كبار العلماء.
ويتوجه شيخ الأزهر عقب اللقاء إلى العاصمة الفرنسية باريس لترأس اجتماع مجلس حكماء المسلمين بباريس.
وسيلتقى الإمام الأكبر لأول مرة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، وذلك للإعلان رسميا عن عودة الحوار مرة أخرى بعد قطيعة امتدت لخمس سنوات، قطعها الإمام الأكبر شيخ الأزهر الحالى الدكتور أحمد الطيب بعد تصريحات البابا السابق بنديكت السادس عشر، حول حادثة كنيسة القديسين بالإسكندرية، حيث كانت العلاقات متوترة قبلها فى عهد شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى، بسبب تصريحات صادرة أيضاً من البابا السابق ضد الإسلام.
>- بعد قطيعة خمس سنوات عودة المياه لمجاريها بين الأزهر والفاتيكان.. البابا يستقبل الإمام الأكبر الاثنين.. والطيب يلقى خطابا عن السلام ويدعو البابا لزيارة الأزهر.. ويترأس اجتماع "حكماء المسلمين" بباريس