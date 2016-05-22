بالفيديو والصور - الضحية دورتموند.. بايرن بطلا لكأس ألمانيا في ليلة دموع جوارديولا

توج بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا على حساب بوروسيا دورتموند بركلات الترجيح (4-3) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0.

ليحسم بايرن ميونيخ ثنائية الدوري والكأس على حساب دورتموند.

ليلة وداع بيب جوارديولا مع بايرن في ألمانيا، استقبلها الأخير بالدموع عقب التتويج باللقب.

مباراة دورتموند هي الأخيرة لجوارديولا مع بايرن بعد انتقال الأخير رسميا إلى مانشستر سيتي. لينهي رحلته بالثنائية والدموع.

في ركلات الترجيح فشل كل من سوكراتيس باباستاثوبولوس وسفن بندر من دورتموند.

بينما أهدر جوشوا كيميش ركلة بايرن ميونيخ قبل أن تأتي الختام من دوجلاس كوستا.

وتبادل بايرن ودورتموند الخطورة على المرمى طوال الـ120 دقيقة فأهدر بير إيميريك أوباميانج وهنريخ مخيتاريان أكثر من فرصة محققة لدورتموند.

بينما خطورة بايرن جاءت دائما عن طريق فرانك ربييري وروبيرت ليفاندوفيسكي.

وفي النهاية بايرن بطلا لكأس ألمانيا للمرة 18 في تاريخه.

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