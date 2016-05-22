أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو والصور - الضحية دورتموند.. بايرن بطلا لكأس ألمانيا في ليلة دموع جوارديولا

Google+ Print
بالفيديو والصور - الضحية دورتموند.. بايرن بطلا لكأس ألمانيا في ليلة دموع جوارديولا بالفيديو والصور - الضحية دورتموند.. بايرن بطلا لكأس ألمانيا في ليلة دموع جوارديولا

توج بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا على حساب بوروسيا دورتموند بركلات الترجيح (4-3) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0.

ليحسم بايرن ميونيخ ثنائية الدوري والكأس على حساب دورتموند.

ليلة وداع بيب جوارديولا مع بايرن في ألمانيا، استقبلها الأخير بالدموع عقب التتويج باللقب.

مباراة دورتموند هي الأخيرة لجوارديولا مع بايرن بعد انتقال الأخير رسميا إلى مانشستر سيتي. لينهي رحلته بالثنائية والدموع.

في ركلات الترجيح فشل كل من سوكراتيس باباستاثوبولوس وسفن بندر من دورتموند.

بينما أهدر جوشوا كيميش ركلة بايرن ميونيخ قبل أن تأتي الختام من دوجلاس كوستا.

وتبادل بايرن ودورتموند الخطورة على المرمى طوال الـ120 دقيقة فأهدر بير إيميريك أوباميانج وهنريخ مخيتاريان أكثر من فرصة محققة لدورتموند.

بينما خطورة بايرن جاءت دائما عن طريق فرانك ربييري وروبيرت ليفاندوفيسكي.

وفي النهاية بايرن بطلا لكأس ألمانيا للمرة 18 في تاريخه.

شاهد فيديو ركلات الترجيح

شاهد الصور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟

بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.