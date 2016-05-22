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بالفيديو - إبرا يودع سان جيرمان بقيادته للتتويج بكأس فرنسا

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بالفيديو - إبرا يودع سان جيرمان بقيادته للتتويج بكأس فرنسا بالفيديو - إبرا يودع سان جيرمان بقيادته للتتويج بكأس فرنسا

إفي): طوى المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الصفحة الأخيرة في مسيرته مع نادي باريس سان جيرمان بشكل رائع بعدما قاده للفوز على مارسيليا في نهائي كأس فرنسا بنتيجة (4-2).

وعادل باريس سان جيرمان بفوزه رقم مارسيليا القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس (10 مرات).

ويرحل ابراهيموفيتش عن فريق العاصمة بعدما قاده للتتوج بالثلاثية المحلية (الدوري وكأس الرابطة وكأس فرنسا) للموسم الثاني تواليا.

وأخفق مارسيليا في إنقاذ موسمه الذي أنهاه في بطولة الدوري بالمركز الثالث عشر، وكان يأمل في الظفر بلقب الكأس من أجل المشاركة في دوري أوروبا الموسم المقبل.

وكان مارسليا قد توج بآخر للقب للكأس في موسم 1988/1989.

افتتح بليس ماتويدي التسجيل مبكرا لباريس سان جيرمان في المباراة التي أقيمت على " دو فرانس" في الدقيقة الثالثة من تمريره عرضية من الأرجنتيني أنخل دي ماريا ليحولها بيسراه إلى داخل الشباك لكن مارسيليا أدرك التعادل بعدها بتسع دقائق عبر فلوران توفين.

وأضاف ابراهيموفيتش الهدف الثاني من ركلة جزاء مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يصنع اللاعب نفسه الهدف الثالث الذي احرزه إدينسون كافاني في الدقيقة 57.

واختتم ابراهيموفيتش الرباعية في الدقيقة 82 ، ثم قلص ميتشي باتشوايي النتيجة لمارسيليا بعدها بخمس دقائق.

ولم يعلن ابراهيموفيتش الذي توج بلقب هداف الدوري الفرنسي هذا الموسم عن وجهته المقبلة بعد أربعة مواسم قضاها في صفوف فريق العاصمة وقاده للهيمنة على البطولات المحلية، لكنه أخفق في قيادته للفوز بدوري أبطال أوروبا.

شاهد أهداف اللقاء من هنا

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فيديو اليوم السابع

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