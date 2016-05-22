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بالفيديو - يوفنتوس يواصل تحطيم الأرقام القياسية في التتويج بالكأس على حساب ميلان

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بالفيديو - يوفنتوس يواصل تحطيم الأرقام القياسية في التتويج بالكأس على حساب ميلان بالفيديو - يوفنتوس يواصل تحطيم الأرقام القياسية في التتويج بالكأس على حساب ميلان

أنهى يوفنتوس موسمه الناجح بالتتويج بكأس إيطاليا، بعد الفوز على ميلان اليوم السبت بهدف متأخر لألفارو موراتا.

وسجل موراتا هدف التتويج في الدقيقة 110 بعدما انتهى الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل 0-0، لتمتد إلى الأشواط الإضافية.

واستقبل موراتا عرضية جميلة من خوان كوادرادو، ليسكنها الشباك بتسديدة متقنة.

هذه هي بطولة الكأس رقم 11 ليوفنتوس في تاريخه.

ويوفنتوس أيضا هو أكثر ناد توج بكأس إيطاليا، ومن بعده يأتي روما بـ9 ألقاب.

وتوج يوفنتوس بالثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه ماسيمو أليجري.

وبات يوفنتوس أول ناد في إيطاليا يتوج بالثنائية لموسمين متتاليين.

وبشكل عام، هذه هي المرة الرابعة التي يتوج فيها يوفنتوس بالثنائية المحلية بعد مواسم 1959-1960، 1994-1995، و2014-2015.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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