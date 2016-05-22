فان جال بعد التتويج: لا أرغب في الحديث عن رحيلي

(إفي): قال المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، الهولندي لويس فان جال، اليوم السبت في مؤتمر صحفي عقب التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب كريستال بالاس إنه لا يرغب في الحديث عن رحيله المحتمل، مكتفيا بالاشارة للقب الذي فاز به.

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وقال فان جال بنبرة تحدي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي فاز به بهدفين لواحد في الوقت الإضافي واحتضنه ملعب ويمبلي "ها هي الكأس. سأظهرها فقط. لا أتحدث عن هذه الأشياء مع أصدقائي في وسائل الإعلام التي تتحدث عن طردي منذ أكثر من ستة أشهر. لا أرغب في الحديث عن رحيلي".

ووفقا لما أكدته وسائل إعلام بريطانية اليوم فإن هذه ربما ستكون أخر مباراة لفان جال في قيادة الفريق الإنجليزي، نظرا لأن مان يونايتد اتفق مع البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة "الشياطين الحمر" الموسم المقبل.

ودافع المدرب الهولندي عن مستوى فريقه خلال هذا الموسم حيث قال "نحن داخل عملية تطور. اضطررت لتغيير الفريق بصورة مستمرة بسبب الإصابات. كنا نصارع على لقب البريميير ليج ونحن الآن فزنا بكأس الاتحاد".

وتابع فان جال "منذ ثلاث سنوات لم يتوج الفريق بأي لقب وأنا فخور للغاية بكوني المدرب الذي تمكن من إعادة الألقاب".