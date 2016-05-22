"أوباما" و"العبادى" يتفقان على تشديد الأمن بالمنطقة الخصراء فى بغداد

قال البيت الأبيض أمس السبت، إن الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اتفقا على ضرورة تشديد الأمن فى المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد بعد اقتحام محتجين لهذه المنطقة.

وتحدث أوباما هاتفيا مع العبادى وأثنى على الخطوات التى اتخذتها حكومته للانتهاء من اتفاق مع صندوق النقد الدولى وقال إن من المهم أن يدعم المجتمع الدولى الانتعاش الاقتصادى العراقى خلال محاربته لتنظيم داعش.

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