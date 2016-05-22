"أوباما" و"العبادى" يتفقان على تشديد الأمن بالمنطقة الخصراء فى بغداد

قال البيت الأبيض أمس السبت، إن الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اتفقا على ضرورة تشديد الأمن فى المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد بعد اقتحام محتجين لهذه المنطقة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتحدث أوباما هاتفيا مع العبادى وأثنى على الخطوات التى اتخذتها حكومته للانتهاء من اتفاق مع صندوق النقد الدولى وقال إن من المهم أن يدعم المجتمع الدولى الانتعاش الاقتصادى العراقى خلال محاربته لتنظيم داعش.
وتحدث أوباما هاتفيا مع العبادى وأثنى على الخطوات التى اتخذتها حكومته للانتهاء من اتفاق مع صندوق النقد الدولى وقال إن من المهم أن يدعم المجتمع الدولى الانتعاش الاقتصادى العراقى خلال محاربته لتنظيم داعش.
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