راغب من مهرجانات بيروت الثقافية: لا أحد يمكنه حرق بيروت وهذه هدية نانسي لزوجها

أحيا كلّ من الفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم مساء أمس الجمعة حفلة ناجحة على مسرح مهرجانات بيروت الثقافية، داخل القبة الدائرية، عند الواجهة البحرية لمدينة بيروت، بحضور نحو ١٦٠٠ شخص، واستمرت لأكثر من ثلاث ساعات.

وشارك في الحفل كلٌّ من: لاتويا وندجم وماريا نديم، الذين برزوا في برنامج المواهب "اكس فاكتر".

كانت البداية مع نجوم "اكس فاكتور"، قبل أن تقدّم نانسي عجرم مجموعة من أغنياتها، التي رددها الجمهور بصحبتها، فغنّت "يلا"، و"يا غالي عليي" و"أحبك آه" و"شو واثق بحالو" و"معقول الغرام" و"بصّ بصّ" و"ماشي حدي" و"إحساس جديد" و"الدنيا حلوة" و"ما فيي عيش الا معك"، لتختم فقرتها بأغنيتي "ما تجي هنا وانا حبك".

وألقت نانسي كلمة قالت فيها: "سعيدة بغنائي في لبنان، هذا البلد الذي يجب أن يبقى بلد التسلية على مدار العام، وليس لفترة زمنية محددة"، كما عبّرت عن سعادتها بأنّها تشارك راغب في هذا الحفل، كونها تقدّر مسيرته الفنية المليئة بالنجاح والتألق.

وغنّت نانسي أغنيتها"ماشي حدي"، وأهدتها لزوجها الدكتور فادي هاشم، الذي كان موجوداً بين الحضور، ثمّ ختمت نانسي بإعادة غناء "ما تجي هنا".

بعدها، اعتلى "السوبر ستار" راغب علامة المسرح، فتفاعل معه الجمهور من أول أغنية "انا اسمي حبيبك". وألقى علامة كلمة قال فيها: "حاولوا كثيراً أن يحرقوا بيروت، رغم ذلك ستبقى مدينة الاحتفالات والمهرجانات". وأثنى على جهود القيمين على مهرجانات بيروت الثقافية، وفي مقدّمهم السيدة لمى تمام سلام، وخاطب الجمهور قائلاً: "نحنا موجودين هون تيوصل صوتنا للسما".

وغنى علامة جديده وقديمه، فعلا هتاف الجمهور على إيقاع "سهروني الليل" و" يا ريت فيي خبيها" و"بفتكرك وانت ناسيني" و"مش بالكلام" و"اشتقتلك أنا وجني". وأهدى السيدة سلام التي حضرت الحفل أغنية "حبيب ضحكاتي". كذلك غنّت معه ماريا أغنية "يا حياتي".

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