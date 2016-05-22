سعد الصغير في المستشفى

دخل صباح اليوم المغني الشعبي سعد الصغير المستشفى بعد أزمة صحية ألمت به حيث قيل إنه سقط على الأرض أثناء تصوير فيلمه"30 يوم في العز"مع الفنان أحمد فلوكس.

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي،وتأليف سيد السبكي،وإخراج هاني حمدي ومن المقرر أن يعرض ضمن المارثون السينمائي لعيد الفطر.

وكان سعد قد مر مؤخرا بالعديد من الأزمات الشخصية بسبب ما فعلته الراقصة شمس التي ادعت زواجها عرفيا منه وأنه اختطفها وصورها عارية وهو ما لم يتم إثبات صحته حتى الآن.

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