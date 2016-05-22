أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سعد الصغير في المستشفى

Google+ Print

السبت 21-05-2016 20:57

دخل صباح اليوم المغني الشعبي سعد الصغير المستشفى بعد أزمة صحية ألمت به حيث قيل إنه سقط على الأرض أثناء تصوير فيلمه"30 يوم في العز"مع الفنان أحمد فلوكس.

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي،وتأليف سيد السبكي،وإخراج هاني حمدي ومن المقرر أن يعرض ضمن المارثون السينمائي لعيد الفطر.

وكان سعد قد مر مؤخرا بالعديد من الأزمات الشخصية بسبب ما فعلته الراقصة شمس التي ادعت زواجها عرفيا منه وأنه اختطفها وصورها عارية وهو ما لم يتم إثبات صحته حتى الآن.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي