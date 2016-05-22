بالصور..محمد منير يخالف توقعات جمهوره ويعد لحفلته اليوم

على النقيض تماماً مما توقعه بعض من جمهور المطرب محمد منير أنه سيتخذ قرار بتأجيل حفله بإستاد الهوكي المقرر إقامتها اليوم حداداً على ضحايا الطائرة المصرية،تفاجأوا أنه سيقيمها بالفعل وبدأت الاستعدادات النهائية للحفل بإعداد المسرح وتأمينه لاستقبال الجمهور.

وكان الحفل من المفترض أنه سيقام في أعياد الربيع إلا أنه تأجل لعدم الحصول على تصريحات لإقامة الحفل.

وتستمر فقرة محمد منير ساعتين ونصف الساعة حيث تبدأ الساعة التاسعة وتنتهي في الحادية عشر والنصف.

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