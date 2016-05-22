مروان حداد يكشف نتائج جوائز الموركس دور

كشف المنتج مروان حداد، عبر تغريدتين عن نتائج مسابقة جائزة الموركس دور للأعمال الدرامية وموقفه من الشبهات التي تحيط بها، في محاولة منه للتأكيد على أن هذه الجائزة غير موثوق فيها.

في التغريدة الأولى كتب حداد"نتائج الموركس دور. أفضل مسلسل علاقات خاصة وبنت الشهبندر وتشيللو ولو بعد في مسلسلات غيرن مشتركين كانوا ربحوا. عن جد عيب مهزلة فنية".

وكتب في التغريدة الثانية" لجنة الموركس دور تصيب مرة وتخطىء مرات لذا وزارة الثقافة مدعوة لتحويل هذه الجائزة من جائزة تنافسية الى جائزة تكريمية . رحمة الله بالعدالة الفنية".

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