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أحلام تهدد هيا الشعيبي ثم تتراجع

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السبت 21-05-2016 17:31

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام تغريدة "تهديد" إلى الفنانة هيا الشعيبي، ولكنها ما لبثت أن حذفتها، هي التي يعرف عنها جرأتها وعدم التراجع عن مواقفها.

أسباب تراجع احلام وحذفها لتغريدة "التهديد" غير معروفة، وأن كان بعض رواد موقع "تويتر"، فسروه خوف احلام من هيا الشعيبي.

أحلام كانت قد توجهت إلى هيا الشعيبي، التي أعتادت على تقليد احلام في برامجها الرمضانية، قائلة"ذيك تبي تشتهر واشتهرت. أقسم بالله ما أعرفها إلا من قلدتني . بس معليش لي كلام معاهم والدور الجاي على هيا شعيبي لو رجعت قلدتني. وقد اعذر من أنذر .خلاص أنا سكت واااجد ولو أحبها وأموت عليها وأختي بس الموضوع صار مااااصخ".

كما كتبت في تغريدة ثانية"اللي ما يرضى على نفسه لا يرضى على بنات الناس وعندنا مثل في الإمارات نقول من طق ولد الناس طقوه".

 

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