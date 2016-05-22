بالصور..سميرة سعيد وحماقي يحصدان جوائز الميما وغياب أصالة وتامر حسني

شارك عدد كبير من نجوم الفن والأغنية في حفل توزيع جوائز مهرجان ميدل إيست ميوزك أورد "الميما" لعام 2016 والذي أقيم مساء أمس داخل فندق فيرمنت تاورز.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الطائرة المنكوبة بعدها توالت التكريمات،حيث حصدت المطربة نسمة محجوب جائزة خاصة كأفضل مطربة شابة، وقدمت أغنية "سهر الليالي" للنجمة فيروز.

وفاز بجوائز الميما المطربة سميرة سعيد كأفضل مطربة وأفضل ألبوم"عايزة أعيش"وحصد الشاعر صلاح فايز على جائزة أفضل شاعر غنائي عن مجمل أعماله،وصلاح الشرنوبى حصل على جائزة أفضل ملحن عن مجمل مشواره.

وحصد الجوائز التشجيعية المطربة مروة ناجي،المطرب إيهاب أمير، والمغربية سهيلة بن لشهاب، بالإضافة إلى جائزة "موهبة" الاورد للمطرب أحمد فهمي،وحصد المخرج ياسر سامي أفضل مخرج كليبات عن كليب "180 درجة" للمطرب تامر حسنى لكنه لم يحضر الحفل .

أما منظم حفل الميما لهذا العام 2016 تامر عبد المنعم فحصد أفضل مدير أعمال حيث يتولى إدارة إعمال النجمتين هيفا وهبى وأنغام.

كما فاز مينا عطا بأفضل مطرب صاعد ، كنزة مرسي أفضل مطربة جزائرية ، محمد رحيم أفضل ملحن، تميم أفضل موزع موسيقى ،بهاء الدين محمد أفضل شاعر غنائي،مروة نصر أفضل مطربة شابة ،محمد عدوية أفضل أغنية تتر مسلسل عن " سامحني يابا"، وحصل المنتج سعيد الأمام على جائزة أفضل منتج.

وفازت بلقب أفضل قناة موسيقية إذاعية راديو 9090،وأفضل قناة موسيقية تليفزيونية كانت من نصيب شركة روتانا،أفضل DJ وليد الحريرى،أفضل ديو أغنية "تساهيل"لفريق بساطة والمطربة أصالة لكنها لم تحضر لاستلام جائزتها،وحصلت على جائزة أفضل مطربة شعبية أمينة،أفضل مطرب شعبي، أحمد شيبة صاحب أغنية"أه لو لعبت يا زهر".

واختتم حفل توزيع جوائز الميما بأقوى فقراته وهي فوز المطرب محمد حماقي بجائزة أفضل مطرب وأفضل أغنية عن أغنيته "ما بلاش" بعدها صعد جميع المكرمين لمشاركته الصورة التذكارية والرقص على الأغنية الفائزة.

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