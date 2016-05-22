كريس براون وكاظم الساهر يلهبان حماس الجمهور في أولى حفلات موازين

رغم تأخره في اعتلاء المنصة لأكثر من ساعة ونصف عن الموعد المحدد إلا ان كريس براون Chris Brown جعل من منصة موازين ليلة الجمعة أولى الحفلات "اشتعالاً" بعد أن نزع حماس الجمهور الذي شكل الشباب أغلبيته الساحقة.

ووجه كريس براون بعد أدائه لأغنيتين كلمة الجمهور عبر من خلالها عن سعادته بالحضور لأول مرة بالمغرب في النسخة الحالية من مهرجان موازين الذي اختار نجم الراب الأمريكي لكي يكون أول من يعتلي منصة اوليم السويسي هذه المرة.

وتفنن النجم كريس في أداء ابرز أغانيه وأكثرها انتشارا خاصة من اليوم "Graffiti" الصادر سنة 2009 وكذا "Fortune" الذي أنتجه سنة 2012 بالإضافة إلى البومين اثنين صدرا سنة 2013 و 2015.

روح الأسطورة الأمريكي مايكل جاكسون كانت حاضرة في سهرة براون حيث أدى أغنية "Human Nature " بأداء رائع ومتميز.

ويعتبر كريس براون من المغنين الشباب الذي دخلوا إلى عالم الغناء منذ نعومة أظافره ، فكان بلوغه سن الثالثة عشر كافيا من اجل الغناء في كبرى المحافل بالولايات المتحدة الأمريكي.

ويذكر ان السهرة الأولى لموازين جمعت كل من أميرة الغناء الفنانة اللبنانية ديانا حداد على منصة النهضة حيث رافقتها في الغناء نهيلة القليعي المشاركة في ذي فويس كيدز ،كما أحيى أولى سهرات منصة سلا كل من زينب أسامة و حاتم ادار ومحمد رضا ،و القيصر كاظم الساهر الذي نقلت سهرته في وقت متأخر من ليلة أمس على شاشة التلفزيون ولم يدخلها الصحافيين، علما انه أدى سهرتين متتاليتين يوم الافتتاح الرسمي وسهرة النخبة والشركاء يوم الخميس على مسرح محمد الخامس.