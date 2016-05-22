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السفير السودانى فى أمريكا: السودان تلعب دورا كبيرا فى محاربة الإرهاب

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السفير السودانى فى أمريكا: السودان تلعب دورا كبيرا فى محاربة الإرهاب السفير السودانى فى أمريكا: السودان تلعب دورا كبيرا فى محاربة الإرهاب
ذكرت صحيفة سودان فيجين السودانية، السبت نقلا عن السفير السودانى فى الولايات المتحدة الأمريكية "موا عثمان خالد" خلال حديثة مع صحيفة "واشنطن تايمز" أن السودان تلعب دورا هاما فى محاربة ومجابهة الارهاب فى المنطقة.

وأضاف السفير ، أن العلاقات الاستخباراتية الأمريكية السودانية لا تزال مفتوحة فى مختلف المجالات لتوفير المعلومات الاستخباراتية اللازمة للأنشطة الإرهابية التى تشمل جماعات التمرد السودانية والصراع الليبى وجنوب السودان، مؤكدا أنه ليس من العدل ان يتم تصنيف السودان كدولة داعمة للإرهاب.

من جانبه ، صرح مدير الأمن السودانى محمد عطا المولى فى وقت سابق للوكالة الفرنسية ، أن السودان لن يصبح معبر للإرهاب ولا يسمح بحدوث الجرائم الإرهابية عبر حدود الأراضى السودانية .

ويذكر أن مجموعة العمل المالي الدولية في ختام اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية باريس فى أواخر العام الماضى قد شطبت اسم السودان من قائمة الدول التى تعانى من قصور فى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.


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