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محافظة القليوبية تحتفل بليلة النصف من شعبان بحضور المحافظ ومدير الأمن

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محافظة القليوبية تحتفل بليلة النصف من شعبان بحضور المحافظ ومدير الأمن محافظة القليوبية تحتفل بليلة النصف من شعبان بحضور المحافظ ومدير الأمن
احتفلت محافظة القليوبية مساء اليوم بليلة النصف من شعبان، بحضور الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية بالمجمع الإسلامى بقرية السلمانية بالجعافرة بشبين القناطر وبحضور اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية واللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية والشيخ صبرى دويدار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية والمهندس مصطفى عباس منصور السكرتير العام المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ من الأزهر والأوقاف.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القران الكريم ثم تحدث الشيخ أبو الحسن حجاج أمام المجمع الإسلامى عن فضل ليلة النصف من شعبان وأنها الليلة التى ترفع فيها الأعمال لكل المؤمنين والمتقين وتقبل دعواتهم ماعدا الحاقدين والحاسدين وتعد هذه الليلة ليلة من ليالى التجلى وقبول التوبة حيث حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وأكد الأمام على أن توحيد صفوف الأمة الإسلامية تكون بالبناء والتنمية ومصر لن تترقى ألا بالعمل وأن الإسلام حث على العمل والإتقان وخدمة بلدنا بكل إخلاص.

وقدم الشكر للمحافظ ومدير أمن القليوبية على تطويرهم لمنطقة الجعافرة وتطهيرها من البؤر الإجرامية والتى كانت تمثل حجر عثرة فى طريق التنمية ثم إستمع الحاضرين إلى تلاوة القرآن من الطالب حمزة حلمى كساب الطالب بالصف الخامس الابتدائي.

وأكد المحافظ على أنه حرص على اختيار قرية السليمانية بشبين القناطر للتأكيد على أنه سيتم إطلاق حملة للتنمية الشاملة فى منطقة الجعافرة عقب تحريرها من أباطرة المخدرات وسيتم ذلك عبر تنظيم قوافل دينية للتوعية بمخاطر المخدرات.
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مصر 365