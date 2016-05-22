بالصور.. أوقاف أسوان تحتفل بليلة النصف من شعبان

وسط جمع غفير من أهالى مدينة أسوان، شهد اللواء محمد عاطف السكرتير العام للمحافظة، نائباً عن محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن عقب صلاة العشاء بحضور اللواء عبده إبراهيم نائب مدير أمن أسوان. والشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف بجانب لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية والنقابية.

وبدأت الاحتفالية بسماع آيات من الذكر الحكيم من فضيلة الشيخ مصطفى البنبانى فيما أكد الشيخ محمد عبد العزيزوكيل وزارة الأوقاف بأسوان فى كلمته على أهمية تلك المناسبة فى حياة وتاريخ الأمة الإسلامية حيث إن حدث تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام كان له عظيم الأثر فى نفوس المسلمين باعتباره من أهم المناسبات التى شهدتها الأمة الإسلامية فى تاريخها.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن تحويل القبلة أقيم على أثرها كيان هذه الأمة كما أثبتت فضل مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل ومكانة رسالته التى أنزلها عليه والتى أقيمت على المبادئ والقيم السامية والمثل العليا والفضائل وهو ما رسخه الرسول الكريم فى جميع معاملاته.

وأوضح الشيخ محمد عبد العزيز فى كلمته أيضاً بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في هذا الشهر الكريم حيث إنه شهر ترفع فيه الأعمال وخاصة أن الصيام يعتبر من أهم أركان الإسلام الخمس.

وقد اختتمت الاحتفالية بتقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية والتى تناولت مدح رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وبعض معجزاته الطاهرة ومكانته عند ربه الكريم .

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