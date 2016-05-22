بالصور.. مديرية أوقاف الأقصر تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد البنا

احتفلت مديرية أوقاف الأقصر، مساء اليوم السبت، بليلة النصف من شعبان بمسجد البنا بشارع التليفزيون وذلك بحضور الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والشيخ محمد زكى يونس مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر.

وبدأ الحفل بمقدمة لإمام المسجد ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الأوقاف ألقاها الشيخ إسلام محمد الأزهرى المنسق الإعلامى لمديرية أوقاف الأقصر، تناول فيها الدروس المستفادة من حدث تحويل القبلة وفضل ليلة النصف من شعبان، وذلك وسط حضور جمع غفير من المصلين.

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