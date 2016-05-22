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محافظ الشرقية يؤدي صلاة الغائب على ضحايا الطائرة عقب احتفالية النصف من شعبان

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محافظ الشرقية يؤدي صلاة الغائب على ضحايا الطائرة عقب احتفالية النصف من شعبان محافظ الشرقية يؤدي صلاة الغائب على ضحايا الطائرة عقب احتفالية النصف من شعبان
أدى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والجهاز التنفيذى للمحافظة، صلاة الغائب على أرواح شهداء الطائرة المصرية المنكوبة داعين المولى عز وجل أن يحفظ من كل مكروه وسوء.

جاء ذلك عقب ختام إحتفالية مديرية أوقاف الشرقية بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة من بيت المقدس بفلسطين إلى الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، بحضور اللواء حسن سيف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية وفضيلة الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية والقيادات الشعبية والتنفيذية وعدد من الأئمة والدعاه والمواطنين وذلك بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق .

كانت الإحتفالية، قد بدأت بتلاوة آيات الذكر الحكيم لفضيلة القارىء الدكتور عبدالفتاح الطاروطى .

وألقى كلمة مديرية الأوقاف بالشرقية، الدكتور مجدى العرينى مدير عام الدعوة الإسلامية بمديرية أوقاف الشرقية تحدث فيها عن الدروس المستفادة وتحويل القبلة من بيت المقدس بفلسطين إلى الكعبة الشريفة ببيت الله الحرام بمكة المكرمة.

ودعا فى كلمته المسلمين إلى الوحدة والتماسك والألفة فى التعاون على البر والتقوى والعمل على رفعة شأن الإسلام والأمة الإسلامية، وقدم فضيلة الشيخ إبراهيم السيد راشد إبتهالات دينية ومدائح نبوية واختتم الحفل بصلاة الغائب .


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