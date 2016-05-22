بالصور.. أبناء قرية الحلة بالأقصر يحيون ليلة النصف من شعبان بأناشيد "التهامى"

فى طقوس مختلفة تماماً وأجواء كرنفالية رائعة يتراص أبناء قرية الحلة بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، فى دوائر الذكر والمديح على أنغام الأناشيد الدينية ومدح رسول الله وآل بيت رسول الله فى ليلة النصف من شعبان، والتى يحيها بالقرية شيخ المداحين الشهر "ياسين التهامى".

وحضر إحتفالات ليلة النصف من شعبان بقرية الحلة بإسنا، الآلاف من أهالى قرى ونجوع مركز إسنا، وتقدم الإحتفالية كوكبة من المشايخ والمداحين وعلى رأسهم القارىء الشيخ محمد سلمان الحلفاوى، وشيخ المداحين الشيخ ياسين التهامى.

وبدأ الحفل بسماع آيات الله المحكمات للقارى الشيخ الحلفاوى، ويلية عميد المداحين الشيخ ياسين التهامى، وقد أبدى الأهالى سعادتهم وإعجابهم الشديد بالحفل وقصائد الشيخ ياشين التهامى، وقد وعدهم شيخ المداحين بتكرار الليلة فى نفس اليوم من كل عام.

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