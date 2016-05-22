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بالصور.. حسين فهمي يرصد نشاط الشارقة الثقافي فى برنامجه “زمن”

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بالصور.. حسين فهمي يرصد نشاط الشارقة الثقافي فى برنامجه “زمن” بالصور.. حسين فهمي يرصد نشاط الشارقة الثقافي فى برنامجه “زمن”

متحف الشارقة

تناول الفنان حسين فهمي خلال زيارته لإمارة “الشارقة”، سعي الإمارات العربية المتحدة الدائم لخلق جيل من الشباب قادر على المنافسة العالمية في شتى المجالات، قائلًا: “الشارقة تعد أول إمارة في الخليج تؤسس كلية للفنون الجميلة”.

ووصف فهمي خلال تقديمة لبرنامج “زمن”، المذاع على فضائية “الغد” ، كلية الفنون الجميلة بالأكاديمة الشاملة لكافة تخصصات الفنون الجميلة سواء النحت والرسم والعمارة وكل أنواع العمارة، مشيرًا إلى أن أعمال الطلبة تعرض فى عدد من المعارض الدولية.

وقال فهمي إن الشارقة واحدة من أكثر المدن الخليجية الفاعلة في النشاطات الثقافية والفنية ومنها مهرجانات الفنون الإسلامية، والشارقة للتراث، أيام الشارقة المسرحية، وملتقى فن الخط، مثنيًا على عشرات المعارض في مختلف المجلات الثقافية.

وأوضح فهمي أن الشارقة رغم صغر مساحتها وقلة عدد سكانها إلا أنها تحتوى على اكثر من 16 متحفًا، أشهرهم متحف الحضارة الإسلامية الذي تم افتتاحه عام 1996.

وتابع “أن المتاحف توفر المناخ الصحيح لنشر الثقافة والحضارة الإسلامية والفنون والتاريخ والتراث فضلًا عن الأحياء البحرية وعدد من المجالات التعليمة” ، مشيرًا إلى أن إدارة متاحف الشارقة تلعب دورًا عبقريًا في نشر الثقافة والفنون حول العالم.

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