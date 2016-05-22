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وزير الطيران: الإعلام الغربى يبنى ما ينشره حول سقوط الطائرة على افتراضات

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وزير الطيران: الإعلام الغربى يبنى ما ينشره حول سقوط الطائرة على افتراضات وزير الطيران: الإعلام الغربى يبنى ما ينشره حول سقوط الطائرة على افتراضات
قال شريف فتحى وزير الطيران المدنى، إن ستركز خلال الفترة المقبلة على تقديم واجب العزاء، وتقديم كافة التسهيلات لأسر ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة.

وأضاف وزير الطيران المدنى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة 360" الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، أن الإعلام الغربى يبنى كل ما ينشره بخصوص سقوط الطائرة على افتراضات، موضحا أنه لا ينفى أى فرضية ونتعامل بمنتهى الشفافية وليس لدينا مانع للاعتراف بالخطأ حال وجوده.

- النيابة العامة تطلع على تقارير الطائرة المنكوبة وتحريات الأجهزة الأمنية.. معاينة الحطام المنتشل لبيان وجود آثار مواد متفجرة من عدمه.. ومصادر: قوات الإنقاذ بدأت البحث من نقطة رصدتها الأقمار الصناعية
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