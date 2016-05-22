مبعوث أوباما: قائد القيادة الوسطى الأمريكية زار شمال سوريا سرا

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، أن قائد المنطقة الوسطى للجيش الأمريكي كان في زيارة سرية لشمال سوريا تحضيرا لحملة ضد التنظيم الإرهابي في الرقة.. ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة السبت.

فيما كشفت شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية عن تفاصيل الزيارة السرية لقائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، لشمال سوريا والتي استمرت لعدة ساعات واختتمها، موضحة أنه زار عددا من مواقع قوات العمليات الخاصة الأمريكية في المنطقة، واجتمع مع قيادات القوات المحلية، التي تقوم واشنطن بتدريبها لقتال تنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن زيارة الجنرال فوتيل، تعتبر أرفع زيارة يقوم بها مسؤول عسكري أمريكي، منذ اندلاع الحرب في سوريا وأنها التزمت – كما طلب منها – بعدم الكشف عن المواقع التي زارها، خاصة وأنها الشبكة الأمريكية الوحيدة التي رافقت فوتيل خلال هذه السيارة السرية.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، أعلنت الجمعة الماضي، إطلاق عملية تحرير الرقة، التي ستجري بدعم جوي من قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة.

أ ش أ