بالصور.. محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، مساء اليوم السبت، احتفال مديرية الأوقاف بكفر الشيخ بليلة النصف من شعبان ، نائباً عن السيد رئيس الجمهورية ، وذلك بمسجد الاستاد الرياضى، عقب صلاة العشاء مباشرة بمدينة كفر الشيخ.

تضمن الحفل، تلاوة قرآنية، بآيات من الذكر الحكيم للشيخ مسعود العباسى، ثم كلمة الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، حول فضل شهر شعبان، والدروس المستفادة من تحويل القبلة، والتى تعد حدثا تاريخيا فى الإسلام، فقد استجاب الله عز وجل لرغبة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما تعلق قلبه بمكة فقد امتلأ قلبه شوقا وحنينا بها، فهى أحب بلاد الله إلى نفسه فقد ولد بها وترعرع بين جنباتها وفيها الأهل والصحبة.

وقال الفقى إن من دروس تحويل القبلة الاستجابة لأمر الله عز وجل واتباع توجيهات النبى صلى الله عليه وسلم فقد استجاب المؤمنون ( وقالوا آمنا به كل من عند ربنا ) ، مشيرًا إلى أن حادث تحويل القبلة كان تمحيصا للصفوف وإظهارا لمعادن الرجال فالمؤمنون سلموا الأمر لله فهو الفعال لما يريد أما المنافقون فقد قالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هى الحق فقد كان على باطل، وقد حسم الله عز وجل القضية فقال ( قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) .

وأوضح " الفقى " أنه فى تحويل القبلة بيان للمسجد الأقصى فهو القبلة الأولى وثالث الحرمين الشريفين وآلية تشد الرحال عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قلت يا رسول الله أى مسجد وضع فى الأرض أولا، قال المسجد الحرام، قلت ثم أى، قال المسجد الأقصى، قلت كم بينهما، قال أربعون سنة وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد، وهو ما يدعونا جميعا إلى استنهاض الهمم ولم الشمل لتحرير المسجد الأقصى، وعودته إلى ديار المسلمين ، واختتم الحفل بابتهالات دينية للشيخ محمد قطب الطويل، والقرآن الكريم للشيخ مسعود العباسى.

جاء ذلك بحضور " محمد عبد السلام الصيرة "، وكيل أول الوزارة _السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد الطرابلسي مساعد المحافظ ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، والشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وهشام يوسف وكيل وزارة الثقافة ، والدكتور عمرو النحاس وكيل مديرية الشئون الصحية ، واللواء هانى النواصرة عضو مجلس النواب ، ولفيف من علماء الأزهر الشريف والأوقاف ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.

- محافظ كفرالشيخ يشهد حفل تكريم جمعية الإيمان للأيتام داعياً لحسن معاملتهم