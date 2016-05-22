حمله تموينية مكبرة على مخابز "المراغة" بسوهاج

شنت إدارة تموين المراغة بمحافظة سوهاج، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية، تشكلت الحملة من رجب عبد الشكور مدير الإدارة، وأحمد بخيت، ومحمد نصرى المفتشان بالإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد أصحاب المخابز يدعى "محمد.ع.ر" لتصرفه فى 10 أجولة زنه الجوال 50 كجم دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بغرض بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير محضر اللازم ، كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ضد "الهام.ع.ا"، وعدم إعطاء بون الصرف ضد "عبد المنعم ع.م"، وتوقف عن الإنتاج ضد "مني ع.ق"، ونقص وزن ضد "شعبان.ا.ب"، وتم تحرر محضر بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بالصور.. ضبط أسماك مملحة فاسدة بالمراغة فى سوهاج