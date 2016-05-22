"عمليات بغداد": مقتل 32 من (داعش) بنيران عراقية وقصف طيران التحالف بالأنبار

قتلت قوات تابعة لقيادة "عمليات بغداد"، اليوم السبت، 32 إرهابيا من تنظيم "داعش" بنيران عراقية وقصف من طيران التحالف الدولى، خلال عمليات عسكرية بالأنبار غربى العراق.

وذكرت قيادة عمليات بغداد، أن مدفعية الفرقة 14 بالجيش، قصفت مناطق الرشاد والروفة والبوعودة والبوشجل والصقلاوية والشيحة والكرمة بالأنبار؛ مما أسفر عن مقتل 25 إرهابيا وجرح 29 آخرين، وتدمير سيارتين ومخزن عتاد عسكرى للتنظيم.

كما قتلت قوة من الفرقة الأولى (تدخل سريع) إرهابيا واحدا، وجرحت ثلاثة آخرين، ودمرت مضافة للإرهابيين فى مدينة الفلوجة، كما قصف طيران التحالف الدولى، موقعا لـ"داعش"؛ أسفر عن مقتل 6 إرهابيين، وتدمير سيارتين مزودتين برشاشين أحاديين، فى منطقة الروفة شمالى الفلوجة.

من جهة أخرى، فرضت قوات الجيش والشرطة العراقية إجراءات أمنية مشددة فى العاصمة بغداد، لاسيما وسط المدينة ومحيط المنطقة الخضراء- شديدة التحصين- التى تحوى مقار الحكومة والبرلمان والرئاسة والبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية، بعد تعرضها لاقتحام مئات المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى نتيجة لذلك.

وقطعت القوات الأمنية الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير- مركز المظاهرات وسط بغداد- بدءا من ساحة التحرير فى منطقة الباب الشرقى، من أربعة محاور، الأول من ساحة الطيران، والثانى من ساحة الخلانى، إضافة إلى شارعى "السعدون" و"أبو نواس".

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