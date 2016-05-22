أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"عمليات بغداد": مقتل 32 من (داعش) بنيران عراقية وقصف طيران التحالف بالأنبار

Google+ Print
"عمليات بغداد": مقتل 32 من (داعش) بنيران عراقية وقصف طيران التحالف بالأنبار "عمليات بغداد": مقتل 32 من (داعش) بنيران عراقية وقصف طيران التحالف بالأنبار
قتلت قوات تابعة لقيادة "عمليات بغداد"، اليوم السبت، 32 إرهابيا من تنظيم "داعش" بنيران عراقية وقصف من طيران التحالف الدولى، خلال عمليات عسكرية بالأنبار غربى العراق.

وذكرت قيادة عمليات بغداد، أن مدفعية الفرقة 14 بالجيش، قصفت مناطق الرشاد والروفة والبوعودة والبوشجل والصقلاوية والشيحة والكرمة بالأنبار؛ مما أسفر عن مقتل 25 إرهابيا وجرح 29 آخرين، وتدمير سيارتين ومخزن عتاد عسكرى للتنظيم.

كما قتلت قوة من الفرقة الأولى (تدخل سريع) إرهابيا واحدا، وجرحت ثلاثة آخرين، ودمرت مضافة للإرهابيين فى مدينة الفلوجة، كما قصف طيران التحالف الدولى، موقعا لـ"داعش"؛ أسفر عن مقتل 6 إرهابيين، وتدمير سيارتين مزودتين برشاشين أحاديين، فى منطقة الروفة شمالى الفلوجة.

من جهة أخرى، فرضت قوات الجيش والشرطة العراقية إجراءات أمنية مشددة فى العاصمة بغداد، لاسيما وسط المدينة ومحيط المنطقة الخضراء- شديدة التحصين- التى تحوى مقار والبرلمان والرئاسة والبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية، بعد تعرضها لاقتحام مئات المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى نتيجة لذلك.

وقطعت القوات الأمنية الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير- مركز المظاهرات وسط بغداد- بدءا من ساحة التحرير فى منطقة الباب الشرقى، من أربعة محاور، الأول من ساحة الطيران، والثانى من ساحة الخلانى، إضافة إلى شارعى "السعدون" و"أبو نواس".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود