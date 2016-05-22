تجدد الاشتباكات بين كتائب مصراتة وتنظيم "داعش" جنوب أبو قرين الليبية

تجددت مساء اليوم السبت الاشتباكات بين كتائب مصراتة الليبية، وتنظيم "داعش" فى محيط "بوابة البغلة" 15 كيلومترا جنوب منطقة "أبوقرين".

وذكر المركز الإعلامى لعملية البنيان المرصوص بمصراتة- فى بيان مساء اليوم- أنه تلقى بلاغا عن وقوع جرحى جراء الاشتباكات لم يتم حصرها حتى الآن.

وتوقفت المعارك بين كتائب مصراتة، وتنظيم "داعش" شرق مدينة مصراتة، بعد التفجيرين الانتحاريين يوم الخميس الماضى فى منطقتى "الوشكة" و"أبوقرين"؛ وراح ضحيتهم 30 قتيلا و60 جريحا من كتائب مصراتة.

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