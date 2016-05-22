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قائد القيادة المركزية الامريكية فى زيارة سرية لسوريا

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قائد القيادة المركزية الامريكية فى زيارة سرية لسوريا قائد القيادة المركزية الامريكية فى زيارة سرية لسوريا
قام قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل بزيارة سرية لسوريا للاطلاع بنفسه على جهود بناء تحالفات متماسكة بين العرب والأكراد وغيرهم من المقاتلين المحليين لمحاربة داعش.

وطار الجنرال إلى شمال سوريا اليوم السبت وقضى نحو 11 ساعة بالبلاد، التقى خلالها بالمستشارين العسكريين الامريكيين العاملين مع المقاتلين السوريين العرب، واجرى مشاورات مع قادة القوات الديمقراطية السورية، وهى جماعة مظلية لمقاتلين عرب وأكراد مدعومين من الولايات المتحدة.

وفوتيل أعلى عسكرى أمريكى رتبة يزور سوريا منذ بدأت الولايات المتحدة حملتها لقتال داعش فى 2014.
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