أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«كاتلين» الإيرلندية تعوض أسر ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة

Google+ Print
«كاتلين» الإيرلندية تعوض أسر ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة «كاتلين» الإيرلندية تعوض أسر ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة

أرشيفية

أعلن مصدر في “ للطيران” أن شركة تأمين “كاتلين” الإيرلندية ستتولى دفع تعويضات لأقارب ضحايا تحطم الطائرة A320 المصرية. وفقاً لما ذكره موقع “روسيا اليوم”.

وقال المصدر، اليوم السبت، إن قيمة مدفوعات التأمين يمكن أن تتراوح ما بين 150 و175 ألف دولار، طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تنظم اجراءات وقواعد دفع تأمينات لأقارب ضحايا كوارث جوية.

ويشار إلى أن قيمة المدفوعات يمكن أن ترتفع إذا تم إثبات أن سبب تحطم الطائرة يعود إلى خطأ طاقمها.

وتحطمت طائرة “إيرباص 320″ التابعة لشركة “مصر للطيران” فوق البحر المتوسط أثناء قيامها برحلة من باريس إلى القاهرة، في 19 مايو (أيار)، وكان على متنها 66 شخصاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر