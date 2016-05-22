«كاتلين» الإيرلندية تعوض أسر ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة

أعلن مصدر في “مصر للطيران” أن شركة تأمين “كاتلين” الإيرلندية ستتولى دفع تعويضات لأقارب ضحايا تحطم الطائرة A320 المصرية. وفقاً لما ذكره موقع “روسيا اليوم”.

وقال المصدر، اليوم السبت، إن قيمة مدفوعات التأمين يمكن أن تتراوح ما بين 150 و175 ألف دولار، طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تنظم اجراءات وقواعد دفع تأمينات لأقارب ضحايا كوارث جوية.

ويشار إلى أن قيمة المدفوعات يمكن أن ترتفع إذا تم إثبات أن سبب تحطم الطائرة يعود إلى خطأ طاقمها.

وتحطمت طائرة “إيرباص 320″ التابعة لشركة “مصر للطيران” فوق البحر المتوسط أثناء قيامها برحلة من باريس إلى القاهرة، في 19 مايو (أيار)، وكان على متنها 66 شخصاً.