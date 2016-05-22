“باريس سان جيرمان” يتوج بلقب كأس فرنسا

توج فريق باريس سان جيرمان بالكأس الفرنسي عقب فوزه على مارسيليا بنتيجة 4-2 في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم.

واحرز الفريق الباريسي بعد قيام “دي ماريا” باخترق دفاعات مرسيليا وتمرير عرضية مميزة لزميله “ماتويدي” الذي لم يجد صعوبة في وضعها بالمرمى في الدقيقة 3.

وتعادل فريق “مرسليا” بعد احراز “توفان” للتعادل من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 12 لينهي الفريقين الشوط الأول بالتعادل الأيجابي 1-1.

وشهد الشوط الثاني سيطرة الفريق الباريسي حيث تمكن “إبراهيموفيتش” من تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 47، كما عزز كافاني التقدم في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني.

وتمكن السلطان إبراهيموفيتش من احراز الهدف الرابع للفريق الفرنسي في الدقيقة 82، ليحرز لاعب مرسيليا “باتشوايه” الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 87.