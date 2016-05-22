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سكرتير عام أسوان يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

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سكرتير عام أسوان يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان سكرتير عام أسوان يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

سكرتير عام أسوان يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

شهد اللواء محمد عاطف السكرتير العام لمحافظة أسوان، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، والذي نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن، عقب صلاة العشاء، بحضور اللواء عبده إبراهيم نائب مدير أمن أسوان، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف، بجانب لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية والنقابية.

وبدأت الاحتفالية بسماع أيات من الذكر الحكيم من فضيلة الشيخ مصطفى البنباني، فيما أكد الشيخ محمد عبد العزيز في كلمته على أهمية تلك المناسبة في حياة وتاريخ الأمة الإسلامية، حيث أن حدث تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام  كان له عظيم الأثر في نفوس المسلمين، باعتباره من أهم المناسبات التي شهدتها الأمة الإسلامية في تاريخها.

وأوضح الشيخ محمد عبد العزيز فى كلمته أن الرسول كان يكثر من الصيام في هذا الشهر الكريم، حيث أنه شهر ترفع فيه الأعمال وخاصة أن الصيام يعتبر من أهم أركان الإسلام الخمس، وقد اختتمت الاحتفالية بتقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية.

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