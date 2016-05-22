قائمة الزمالك - عودة حمودي ومكي واستبعاد شيكابالا واستمرار غياب حفني والشناوي

عاد أحمد حمودي جناح نادي الزمالك من جديد للظهور في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة.

الزمالك يستعد لمواجهة المقاصة يوم الأحد في الجولة الـ29 من الدوري المصري.

حمودي غاب عن قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندري لأسباب فنية نفس الحال بخصوص أحمد حسن مكي إلا أن الثنائي عاد.

ويستمر غياب أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك وأحمد ديودار المدافع وكذلك أيمن حفني بسبب الإصابة. بينما خرج محمود عبد الرازق "شيكابالا" من القائمة النهائية التي أعلنها محمد حلمي المدير الفني.

وفيما يلي القائمة بالكامل:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - عمر صلاح.

الدفاع: على جبر - محمد كوفي - حازم أمام - أحمد توفيق - محمد عادل جمعة - حمادة طلبة - باهر المحمدي.

الوسط: طارق حامد - معروف يوسف - إبراهيم عبد الخالق - مصطفى فتحي - أحمد حمودي - محمود عبد المنعم "كهربا".

الهجوم: أحمد حسن مكي - إيمانويل مايوكا - باسم مرسى.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 28 مباراة بفارق 8 نقاط عن المتصدر الأهلي.