فوائد زيت الصنوبر :

يمتاز زيت الصنوبر بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم الفوائد الصحية والجمالية لزيت الصنوبر

هو الزيت المستخلص من حبّة الصنوبر، والصنوبر كلمة لاتينيّة الأصل، وتعود أصل هذه الشجرة إلى النمسا وروسيا، وبعد ذلك انتشرت إلى بقيّة أنحاء العالم. ويعدّ الصنوبر أغنى المكسّرات بالبروتين، ويحتوي أيضاً على مضادّات الأكسدة والألياف الغذائيّة. زيت الصنوبر له فوائد صحيّة كثيرة، ويعتبر هذا النوع من الزيت الأكثر أماناً على صحّة الإنسان. ومن الجدير بالذكر أنّه يوجد أكثر من عشرين نوعاً من الصنوبر، وشجرة الصنوبر هي شجرة طويلة جداً، ويعتبر طول الشجرة من العوامل الأساسيّة في كمية إنتاجها.

الفوائد الصحية لزيت الصنوبر

يعمل على علاج مشاكل الجلد المختلفة؛ فهو يعالج الصدفيّة وحب الشباب، والأكزيما، والجرب، والقروح.

يعالج مختلف أنواع الالتهابات ومنها التهاب المسالك البولية.

يستعمل كمطهّر لعلاج الدمامل والجروح، بالإضافة إلى الإصابات التي قد تصيب الرياضيين، والقدم الرياضي.

مضاد قوي للفطريّات والبكتيريا.

يعمل زيت الصنوبر على الوقاية من تكوّن حصوات في المرارة، كما ويعمل على الحد من الالتهابات التي قد تصيب المرارة.

يعتبر فاتحاً للشهيّة؛ فهو مفيد للأشخاص الّذين يعانون من النحافة. إذا تمّ خلطه مع العسل فهو يعتبر من المنشّطات الجنسية فيزيل الضعف والارتخاء.

يعمل على الوقاية من التهابات الجيوب الأنفية، كما ويعالج الربو.

يستخدم كمنشّط للجهاز المناعي. يستخدم أحياناً كمطهّر وقاتل للجراثيم.

مفيد جداً في علاج أمراض الكبد واليرقان، بالإضافة إلى أنّه يعمل على تنشيط الكبد.

يستخدم لطرد البلغم من الصدر، ومفيد في حالات التهاب القصبات الهوائية.

يستخدم الصنوبر في الطعام؛ فهو يتميّز بطعمه الرائع، بالإضافة إلى فوائده الطبيّة بسبب احتوائه على المواد الدهنيّة غير المشبعة؛ فهو يستخدم في تنشيط الدورة الدمويّة في الدماغ، كما ويعالج الفالج والنشاف في الدماغ أيضاً، ويعالج أيضاً مرض الباركنسوني وأمراض اللقوة.

يعمل كمدر للبول للتخلّص من السوائل الزائدة في الجسم.

يستخدم زيته في التدليلك لتنشط الدورة الدموية في كافّة أنحاء الجسم. يعالج الأمراض العصبية.

يدخل في صناعة اللاصق. يعمل على تخفيض ضغط الدم وذلك بمزج ملعقة صغيرة من زيت الصنوبر في كأس من الماء، ويُؤخذ في الصباح لمدّة ثلاثة أيام.

يستعمل زيته لتنعيم وترطيب للبشرة وخاصّةً للبشرة الدهنية، ويزيل الخشونة التي قد تصيب الجسم.

يُستخدم لعلاج آلام العضلات والشد العضلي، وفي علاج آلام الرّكب والمفاصل.

يعتبر زيته حارقاً للدهون، بالإضافة إلى أنّه يحارب علامات تقدّم البشرة.

يحافظ على صحّة العيون.

يعمل على تفتيت الدهون وبخاصّة في الأماكن المصابة بالسيلوليت.

يُستعمل في الكثير من المنتجات المنزليّة بسبب رائحة عطره الرائعة؛ لذلك فهو يدخل في صناعة معطّرات الغرفة.

فوائد زيت الصنوبر :

العناية بالبشرة

واحدة من الفوائد الصحية الأكثر أهمية من زيت الصنوبر هو دوره في علاج مشاكل الجلد المختلفة.

> الأمراض الجلدية والتناسلية كثيرا ما يصف الزيت لعلاج الصدفية، والحكة، والبثور، والأكزيما، وأمراض الجلد، والجلد الفقراء، والجرب، والقروح، والبراغيث. فهو يوفر لك متوازن، على نحو سلس، وتجدد البشرة لامعة ويمكن أيضا أن تكون بمثابة مضاد للأكسدة للالجذور الحرة التي يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير السلبي على صحة بشرتك.

> الجذور الحرة تهاجم خلايا الجلد صحي ويسبب لهم يتحور، مما أدى إلى الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، وترهل الجلد. يمكن من الضروري الزيت الصنوبر مكافحة هذه الآثار السلبية.

مستحضرات التجميل

من الضروري الزيت الصنوبر لديها أيضا جوهر يفتن ويعطي رائحة حلوة لمستحضرات التجميل التي انها تستخدم. كما انها تستخدم لجعل العطور والمنتجات المعطرة . وعلاوة على ذلك، يمكن من الضروري الزيت الصنوبر إزالة القمل من الشعر، ويستخدم على نطاق واسع مثل زيت التدليك وحمام الزيت. لهذا السبب كنت حتى يشيع نرى زيت الصنوبر كجزء من الصابون ومنتجات التنظيف حتى.

التمثيل الغذائي

باين من الضروري الزيت أيضا يزيد من عملية التمثيل الغذائي ويعزز مستويات النشاط الخاص بك. ومن المفيد أيضا في تنقية الجسم بسبب قدرتها على علاج المشاكل المعوية. فمن مدر للبول في الطبيعة ويساعد على إزالة الماء الزائد من الجسم عن طريق التبول. من خلال تحفيز وتيرة وكمية من البول، يمكنك التخلص حمض اليوريك أكثر، المياه الزائدة، والملح، والدهون من جسمك. أيضا يحافظ على الكلى سليمة، لأنهم لم يكن لديك لتصفية السموم أكثر من مرة. ويستخدم زيت الصنوبر الأساسية أيضا في حالة من التسمم الغذائي لأنه يحفز الجسم لمعالجة والتخلص من السموم بمعدل أسرع، والقضاء بعد ذلك بشكل أسرع من خلال التبول.

الألم

يعتبر من الضروري الزيت الصنوبر وهو مسكن وبالتالي فهو وسيلة ناجحة للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل، والتهاب المفاصل، وأمراض المفاصل. وإلى جانب كونه مسكن، بل هي أيضا عامل مضاد للالتهابات ، وهذا يعني أنه يقلل من التهاب واحمرار في تلك المناطق المتضررة، والقضاء في وقت واحد الألم. وهذا يمنعك من الحاجة إلى اتخاذ اثنين من مختلف الأدوية الاصطناعية، مجرد تطبيق بعض الصنوبر من الضروري الزيت إلى مناطق قرحة الخاص بك!

اضطراب الإجهاد

وتشمل الفوائد الصحية لزيت الصنوبر أيضا بعض الفوائد العاطفية. فإنه يخلق الشعور بتنشيط فعال لإزالة الضغط النفسي من أي عدد من المصادر. كما أنها تستخدم بشكل طبي لإزالة الغدة الكظرية التعب ومنعش معنوياتك، لأنه هو ممتازة المصعد المزاج . الحصول على تدليك منتظم مع من الضروري الزيت الصنوبر يمكن أن تعطيك الوضوح العقلي، وأنه يزيل القلق والتوتر العصبي. وأخيرا، فقد تبين أن تكون مفيدة جدا للأشخاص الذين يعانون من ضعف التركيز وفقدان الذاكرة. على الرغم من أن هناك حاجة إلى المزيد من البحث في هذا المجال، فقد كان يستخدم تقليديا لهذا الغرض في العديد من الثقافات.

صحة العين

إن القدرة من الزيت العطري الصنوبر لتحييد الجذور الحرة من خلال القدرة المضادة للأكسدة ، لأنها تمثل أيضا تأثير إيجابي على صحة العين. الضمور البقعي، إعتام عدسة العين، وعدد من الشروط الأخرى المتعلقة الرؤية هي بسبب وجود الجذور الحرة في نظامنا أن سبب تدهور خلايانا. وقد تم ربط الضروري الزيت الصنوبر مع تحسين صحة العين وحمايتها من، فشل الطبيعية المرتبطة بالعمر.

العدوى

زيت الصنوبر هو علاج طبيعي لالتهابات مختلفة، منها التهابات المسالك البولية (UTI). ويرجع مرة أخرى لفي هذه المنشأة السياحية واقية مكونات مضادة للجراثيم.

الإصابات

من الضروري الزيت الصنوبر هو مطهر ويستخدم بانتظام لعلاج الدمامل والجروح والإصابات الرياضية، وقدم الرياضي. هذا ليس فقط بسبب خواصه المطهرة، ولكن أيضا لها خصائص مضادة للفطريات . الالتهابات الفطرية هي بعض من الشروط الأكثر خطورة وصعوبة في العلاج، وإذا أصبحت داخلية، فإنها يمكن أن تكون قاتلة. لذلك، وذلك باستخدام الزيوت الأساسية الصنوبر لتطهير النظام الخاص بك من أي التهابات فطرية هو فكرة جيدة جدا.

مشاكل في الجهاز التنفسي

من الضروري الزيت الصنوبر مفيد جدا لعلاج مشاكل في الجهاز التنفسي، ويستخدم عادة في صنع السعال والتحضيرات الباردة. ويرجع ذلك إلى قدراته كما مقشع، وهذا يعني أنه يحل البلغم والمخاط من الجهاز التنفسي ويجعلها أسهل للقضاء عليها. عن طريق تقليل كمية ترسب في المجاري التنفسية، وجسمك قادر على محاربة الإصابة الأولية بشكل أسرع وتقليل وقت الشفاء.

من الضروري الزيت الصنوبر كبيرة في الحد من التهاب في المرارة وحدوث حصى في المرارة. يضاف زيت الصنوبر أيضا لكثير من المنتجات المنزلية بسبب رائحة لطيفا بقوة. وتشمل هذه البخاخات غرفة والسوائل المتطايرة ومعطرات الغرفة.