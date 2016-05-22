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مفاجأة.. تناول الكركم مرة أسبوعيا يحمى من "الزهايمر"

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مفاجأة.. تناول الكركم مرة أسبوعيا يحمى من "الزهايمر" مفاجأة.. تناول الكركم مرة أسبوعيا يحمى من "الزهايمر"
أكدت الأبحاث الطبية التى نشرت على مدار السنوات الأخيرة أن علاج الأمراض سيعتمد بشكل رئيسى فى المستقبل على المركبات الطبيعية، حيث تكشف الدراسات دوما عن الكثير من علاجات الأمراض بواسطة الغذاء أو الكبسولات الدوائية المستخلصة من الأطعمة.

وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة إديث كوان الاسترالية، أن تناول الكركم مرة واحدة على الأقل خلال الأسبوع يساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض الخرف والزهايمر.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن الكركم يحتوى على مادة "كركمين curcumin"، التى تساهم فى تعطيل بروتينات البيتا أميلويد المسولة عن الإصابة بالزهايمر، حيث تتجمع تلك البروتينات معا وتتسبب فى تلف الخلايا العصبية.

وشملت الدراسة 96 شخصا تتراوح أعمارهم بين 40 و90 عاما، حصلوا على كبسولات بها مادة الكركمين بتركيز 1500 مجم أو 500 مجم، وتناولوها 3 مرات يوميا، وكانت النتائج إيجابية وأثبتت فاعلية الكركم فى الحد من خطر الإصابة من بمرض الزهايمر. ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "British Journal of Nutrition"، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ولفت التقرير فى الوقت نفسه إلى أن أفضل الوسائل المثبتة علميا لمكافحة الزهايمر تشمل: تجنب التدخين وممارسة الرياضة وتنشيط المخ دوما، واتباع حمية غذائية متوازنة وضبط مستويات الكولسترول وضغط الدم والابتعاد عن الخمور.


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