الصفاء الذهنى واللوز والفول السودانى.. الخلطة السرية لتعزيز القدرة الجنسية

"لتعزيز صحتك الجنسية اتبع نظاما غذائيا صحيا، واهتم ببعض المأكولات والمشروبات التى تمدك بالقوة والطاقة المطلوبة".. نصيحة مهمة يقدمها الدكتور محمد رمضان منسق صندوق مكافحة الإدمان والأخصائى النفسى.

وأوضح الدكتور محمد أن السلامة النفسية والصفاء الذهنى، وكذلك النظام الغذائى الصحى من أهم العناصر المقوية لقدرة الرجل الجنسية، بل وتصبح علاجا فعلا لكل المشكلات التى يقابلها أثناء العلاقة الزوجية، من ضعف انتصاب والأداء غير المرضى للطرفين، فتصفية الذهن من المشكلات والتفكير المكدس سبب رئيسى فى الشعور بالهدوء والتفرغ للعلاقة الزوجية السليمة دون تأثيرات نفسية سلبية، تؤثر على الأداء الجنسى وتنتقص من القدرة الجنسية، مثل التوتر والقلق والخوف والتفكير وغيرها من المؤرقات النفسية.

وتابع "رمضان" نصائحه للرجل، بضرورة أن يهتم بصحته الجنسية وتعزيزها التعزيز السليم، من خلال تناول أطعمة ومشروبات معززة للطاقة، وترفع من نسب الهرمونات وعملها بشكل سليم، وكذلك تعزز من الأداء الجنسى الجيد، وأهم هذه الأطعمة هى كل ما يحتوى الأحماض الأمينية بكميات مركزة، كتناول اللوز وعين الجمل، كذلك تناول الفول السودانى المهم فى تعزيز الطاقة، كما أن المكسرات بأنواعها مفيدة فى تلك الجزئية بالذات.

ولفت "رمضان" إلى أهمية التركيز على تناول المأكولات والفاكهة والعصائر المفيدة، كالسكريات الصحية، والتى يمكن الحصول عليها من خلال تناول الفاكهة المميزة كالكيوى والفراولة، والتى تساعد على تحفيز الهرمونات وتحسين العلاقة الصحة الجنسية.

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