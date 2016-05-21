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التخلص من التشققات الجلدية و التسلخات بزيت واحد فقط

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التخلص من التشققات الجلدية و التسلخات بزيت واحد فقط حصريا على مجلة الاولى في عالم الجمال و العناية حيث نحرص على افادتكم بكل ما هو طبيعي .

لكل امرأة تعاني من التششقات الجلدية و الخطوط الحمراء او البيضاء او حتى البنفسجية عليها بدهن جسمها قبل  الدورة الشهرة بثلاث ايام والمواصلة بعد نهاية الدورة الشهرية بثلاث ايام بزيت زيتون اصلي و من الافضل ان يكون زيت زيتون بكر

هذه الوصفة من وصفات الامازيغ القديمو و التي ستلاحظين نتائجها من ثاني شهر كما يجب التنويه ان الاستعمال  يكون فترة 3 اشهر الى 6 اشهر حسب التسلخات و التشققات الجلدية

ملاحظة هامة

تدليك ودهن الجسم يكون ليلا و يكون بحركات دائرية حتى يمتص الجلد الزيت .

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