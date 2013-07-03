انفلات أمني بالمنيا عقب بيان السيسي.. واصابة ضابط شرطة

شهدت محافظة المنيا، عقب القاء بيان الفريق السيسي، حالة من الانفلات امني وترويع مواطنين واعمال عنف.

> وشهد محيط ميدان بالاس بوسط المدينه اعمال كر وفر بين مؤيدون ومعارضون واطلقت الشرطه قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وترددت انباء قويه عن القاء زجاجات مولوتوف وطوب وحجاره بمحيط مبني مديرية الامن .

ووقعت اشتباكات عنيفه، اسفرت عن اصابة ضابط شرطه وعددا من الافراد وتواترت انباء عن محاولة اقتحام مبني المديريه ورشق احد البنوك بالطوب والحجاره وقال مصدر كنسي بمركز ديرمواس ان عددا من الصبيه يحاصرون كنيسه قرية دلجا .