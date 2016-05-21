نقابة الطيارين: محمد شقير مشهود له بالكفاءة.. ولديه 6800 ساعة طيران

أكد كابتن شريف محسن نائب نقيب الطيارين، أن الصندوقين الأسودين هما الفيصل فى تحديد سر ولغز سقوط الطائرة المصرية المنكوبة، بعيداً عما يثار من توقعات.

وقال شريف محسن فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، :" نحن فى نقطة وسط من جميع التكهنات، الحطام والتفاصيل غير واضحة ، واللغز لن يحل إلا بالأجهزة التى ستكشف الصندوقين الأسود".

و أشاد "محسن" بقائد الطائرة الكابتن محمد شقير، قائلاً:" قائد الطائرة مشهود له بالكفاءة فى مجال الطيران، ولديه 6800 ساعة طيران، و2100 ساعة كقائد على الطائرة، بما يمثل خبرة عالية فى هذا المجال".

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