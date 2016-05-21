نقابة الطيارين: محمد شقير مشهود له بالكفاءة.. ولديه 6800 ساعة طيران

وقال شريف محسن فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، :" نحن فى نقطة وسط من جميع التكهنات، الحطام والتفاصيل غير واضحة ، واللغز لن يحل إلا بالأجهزة التى ستكشف الصندوقين الأسود".
و أشاد "محسن" بقائد الطائرة الكابتن محمد شقير، قائلاً:" قائد الطائرة مشهود له بالكفاءة فى مجال الطيران، ولديه 6800 ساعة طيران، و2100 ساعة كقائد على الطائرة، بما يمثل خبرة عالية فى هذا المجال".
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