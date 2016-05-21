خبير بحوادث الطائرات: تقرير الطائرة يستغرق عامين..والانفجار أبرز السيناريوهات

كشف كابتن شاكر قلادة، رئيس لجنة التحقيق فى حوادث الطائرات سابقاً، أن هناك عدة سيناريوهات وراء سبب سقوط الطائرة المصرية أبرزها انفجار أو انهيار فى جسم الطائرة، مستبعداً وجود حريق على جسم الطائرة، مؤكداً أن التقرير النهائى فى الطبيعى يستغرق عامين.

وقال "قلادة" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إنه من مستحيل أن ينشب حريق فى الطائرة دون إطفائه أوتوماتيكيا أو وجود إشارات إنذار للطائرة.

وتابع: على الأرجح أن ما حدث نوع من الانفجار على متن الطائرة أو انهيار فى جسم الطائرة وليس عيب فنى.. والصندوق الأسود سيكشف حقيقة سقوط الطائرة، والدخان ربما يكون سببه سيجارة فى الحمام"، مناشداً الإعلام المصرى بتوخى الحذر والصبر وبث الطمأنينة حتى لا يؤثر ذلك سلبا على الأهالى والدولة ومصر.

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